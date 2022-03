Elecciones de Tlaltenango quedan anuladas

Durante la sesión extraordinaria de cabildo llevada a este domingo, los miembros determinaron que debido a la serie de irregularidades presentadas en las pasadas elecciones de ayudantes municipales el 20 de marzo serían anuladas.

Posterior a la jornada de elección, el candidato Abraham Blanco López, por la plantilla blanca en el poblado de San Antón y el candidato Carlos Macías Nájera, por la plantilla naranja en el poblado de Tlaltenango, se mostraron descontentos por una serie de irregularidades partiendo desde la supuesta amistad entre funcionarios públicos y candidatos, hasta el robo de urnas.

La sesión sirvió para dar solución a las quejas interpuestas por el ciudadano Carlos Macías Nájera dónde se exponía el robo de una urna con los votos finales, este acontecimiento derivó por mayoría en el cabildo que se anularía la votación, por lo que se hizo un llamado para presentar una nueva convocatoria a una elección extraordinaria, y así quién resulte ganador pueda, si sus facultades lo permitan, tomar protesta el primero de abril junto con los demás ayudantes municipales, siendo una convocatoria extraordinaria se hizo un llamado a la Junta Municipal Electoral para dar seguimiento y una resolución efectiva a dicha situación.

Por otra parte, el ciudadano Abraham Blanco López interpuso una denuncia de inconformidad, cuyos fundamentos partían desde una presunta amistad entre la candidata por la plantilla azul, Paloma Martínez Bahena y el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, además de unas supuestas fotografías donde se apreciaban vehículos con propaganda a favor de dicha plantilla, estos colocados frente a las casillas electorales, por lo que se determinó que la relación entre el alcalde y la candidata fue previa incluso antes de que el presidente municipal tomara protesta, aunado a esto, las fotografías expuestas no coincidían con la fecha, por lo que el cabildo y con mayoría de votos, determinó que la impugnación se marcó como improcedente, debido a que las quejas no se interpusieron como la convocatoria lo marcaba, además, los incidentes no fueron anotados en las boletas de escrutinio y cómputo.

La sesión tuvo también como finalidad, acreditar y validar las elecciones de ayudantes municipales.

Recordando que fueron 46 candidatas y candidatos que se disputaron las nueve ayudantías municipales, con lo que se instalaron 19 casillas electorales donde se tuvo un registro de aproximadamente 15 mil habitantes.

