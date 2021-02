El último de los guías de turistas

Por ser un grupo minoritario, los guías de turistas han quedado en el olvido de las autoridades y en su generalidad desempleados desde marzo de 2020, otros más tratan de sobrevivir y seguir ofreciendo su servicio con los pocos visitantes que van llegando, pero aspiran a que los propios habitantes del estado puedan tener interés en la historia de Cuernavaca y sus monumentos históricos.

Mientras espera la llegada de turistas interesados en conocer la historia de la Catedral de Cuernavaca, Hugo Balbuena estira un poco las piernas intentando desentumecerse para volver a insistir a quienes denotan ser visitantes.

“La estamos pasando muy mal, no tenemos turismo, no hay trabajo. Lo que va cayendo siquiera para comer algo, no sólo estoy en Catedral, también voy a zócalo, a Palacio de Cortés para explicarles por fuera”.

A sus 25 años de edad comenzó a ser guía de turistas sólo por “mi gusto por la historia, nadie de mi familia le gusta hacer lo que hago”; en años anteriores daba servicio hasta tres grupos por día, actualmente recibe máximo uno por semana, el próximo “está agendado para la última semana de febrero, a ver cómo me va, vienen de Guanajuato”.

En inglés o español, Hugo explica la historia del Jardín Borda y cómo la pasaron Maximiliano y Carlota durante su llegada, o “quién estuvo al frente de la construcción de la Catedral; y la historia de lucha que tiene el Palacio de Cortés”.

“Me fui a vivir 4 años a Estados Unidos para aprender inglés, llevo 20 años tomando cursos de historia, me certifiqué por la Secretaría de Turismo, somos pocos en Cuernavaca que tenemos el certificado”, en tanto que muestra su credencial expedida por la dependencia.

En su caso y para su fortuna, Hugo Balbuena tiene un trabajo extra; “traduzco documentos oficiales en el Tribunal, de ahí la libro un poco”.

El pago como guía es dependiendo a los acuerdos que se lleguen, con una tarifa mínima de 200 pesos, en su mayoría sus visitantes llegan de “Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Torreón, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara”.

De 10 de la mañana a 6 de la tarde cualquier persona puede ubicar a Hugo en la Catedral, quien ofrece los recorridos con una duración desde una hora o puede ser todo el día.