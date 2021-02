Giovanni da color a los rostros

El joven artista Giovanni Patiño, comparte su increíble talento a través de plasmar retratos de una forma muy peculiar, pues están inspirados en el estilo Art pop.

Él es uno de los artistas que suele ubicarse en el reconocido Callejón del arte, en entrevista, nos cuenta sobre su trabajo e inspiración artística.

"En un principio me enfoqué en la pintura, haciendo bodegones y paisajes, casi no realizaba retratos, porque a pesar de que tenía la idea, considerada que no tenía la suficiente noción para ofrecer un trabajo así ; pero con el tiempo, estudiando y viendo fui perfeccionando la técnica", expresó Giovanni Patiño.

Posteriormente, tuvo la inquietud de hacer retrato, iniciando únicamente con tonos grises para después descubrir e incursionar en la maravilla del color y enfocarse de lleno en el art pop.

"Recuerdo que un escultor que me daba consejos, me decía que si quería ocupar el color, primero tenía que aprender el claroscuro que era básicamente tonos grises; ya que entendí esa escala tonal, empecé a utilizar el color y me fui inspirando, normalmente cuando pinto estoy escuchando música y comencé haciendo retratos de mis personajes favoritos".

La formación profesional de Giovanni fue principalmente autodidacta, basándose en lo empírico y la experiencia propia.

"Tenía un poco de noción porque en Bachillerato tomé el taller de Dibujo técnico, entonces ya venía con ese entusiasmado de saber dibujar, pero con las técnicas que nos impartían en ese curso. Fue así que utilice aquellas herramientas que utilizaba en el taller como las figuras geométricas, para después aplicarlo en la realización de los retratos y la aplicación del color".

En un principio, comenzó a realizar retratos de cantantes, artistas y personajes históricos, incluso su primer retrato fue de la reconocida actriz de Hollywood Audrey Hepburn.

Respecto a su proceso creativo, Giovanni menciona que cada vez que realiza un retrato suele inspirarse con música variada.

"Casi siempre empiezo con algo tranquilo como Amy Winehouse, y si quiero terminar rápido, escucho algo más de rock como The Doors o Kiss. Pero en general, no escucho un sólo ritmo de música, siempre voy variando".

Giovanni llena el lienzo de colores, mientras escucha una variedad de música para inspirarse.

Asimismo, comentó sobre su proceso para elegir la paleta de colores que plasmará en cada retrato.

"La paleta de color es a la par de la calidad de la imagen o fotografía que estoy trabajando, por ejemplo, si es cálida uso una paleta con esos tonos rojos, amarillos y café; y si tiene tonos fríos utilizo tonos en azul y verde".

Desde hace más de ocho años, es parte del proyecto del Callejón del Arte que se ubica en el Centro Histórico de Cuernavaca.

"En aquel momento se llamaba 'Más arte, más vida' pero hubo un cambio de administración en 2013 y se integraron los artesanos del Jardín Borda y se retoma nuevamente el proyecto pero ahora como Callejón del Arte Cuernavaca. En un principio, me había entusiasmado por ver a los compañeros pintores que están frente a Catedral y los visitaba con frecuencia y no me había percatado que existía un proyecto similar en Juan Ruiz de Alarcón. Una ocasión, un amigo me acompañó al Callejón del Libro y ahí nos explicaron que había un espacio donde podían recibir las obras y preguntando a los expositores, me dirigieron con quien era directora del Centro Histórico y me explicó de qué se trataba el proyecto, me entregó un formulario y carta compromiso para integrarme".

En un principio, el espacio era de exhibición pues lo que más le interesaba era darse a conocer como artista y presentar su trabajo.

Con el tiempo, fue adquiriendo confianza en su trabajo, así como la confianza de la gente, que rápidamente se convirtieron en sus clientes.

"Las personas se fueron interesando por mi obra, primero hacia retratos de personajes y fue un período de aproximadamente tres años, que me animé a recibir pedidos por encargo".

Giovanni suele realizar su obra en diversos formatos, dependiendo el detalle del trabajo. Por lo general, tarda aproximadamente una semana en culminar una de las obras, sin embargo, si alguna persona requiere un trabajo más rápido, se adapta a lo que le pidan.

Sin duda, el 2020 fue un año complicado, pues a mediados de marzo, tuvieron que cerrar el Callejón del Arte.

"Fueron ocho meses sin poder instalarnos en el Callejón y regresamos en noviembre, por poco tiempo, afortunadamente en ese lapso de tiempo me he recuperado con los clientes que ya tengo, he estado trabajando desde casa, recibiendo pedidos por Internet y enviando por paquetería".