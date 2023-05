El Tribunal Superior de Justicia ha suspendido a seis jueces

El Poder Judicial de Morelos ha suspendido a seis jueces y hay decenas de funcionarios bajo procesos de investigación por actuaciones irregulares que estarían sujetas a sanción de comprobarse responsabilidad como parte del proceso de autoevaluación en los últimos doce meses, expuso Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, en una entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca, en que advirtió que las actuaciones de los juzgadores de Morelos se toman conforme a derecho, “no hay línea ni llamadas para dar indicaciones; los jueces son independientes, pero también hay responsabilidad en sus actos y, en su caso, deben asumirla”.

Parte del mensaje que los jueces y juezas envían al dictar sus resoluciones con esa libertad y autonomía es que las cosas se están haciendo conforme a derecho y a lo que mandata la Constitución, sin esa presión o intromisión de algún otro Poder, o de otras instituciones, sólo bajo el imperio de la ley. "Lo único que nos rige es la ley, la justicia, y todos los valores que los juzgadores tienen, no hay juez en Morelos que recibe línea, llamada o instrucciones de la forma en que tiene que resolver".

También hay responsabilidad, ellos van a afrontar la responsabilidad de sus decisiones en cada asunto y el que esté o no fundada en la ley. Tienen la libertad, la autonomía y la responsabilidad y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia la respeta.

La imagen de los jueces ante la sociedad ha mejorado aunque poco durante los últimos meses. En su primer año como titular del Poder Judicial de Morelos, Luis Jorge Gamboa ha realizado “procesos efectivos de sanciones y de judicializaciones sobre algunos funcionarios públicos. Porque no sólo han sido jueces, actualmente tenemos seis jueces suspendidos en procedimientos administrativos, pero también decenas de secretarios de acuerdos, actuarios y oficiales que están siendo investigados. En algunos casos hemos tomado la determinación incluso de separarlos del cargo para iniciar las investigaciones en contra de sus personas y obviamente darles la garantía del derecho a la defensa y de que ellos también puedan argumentar las razones que tuvieron para tomar esas determinaciones. La ventaja que tenemos hoy es que podemos hablar de un cambio y una evolución en el Poder Judicial, pero también de la confianza que tenemos en los juzgadores, aunque esa confianza no implica que ellos puedan tomar sus determinaciones con base en sus criterios, sino conforme a lo que señala la justicia”.

Esto ha llevado a una mejora en la percepción social, asegura el magistrado, hoy la sociedad “conoce más al Poder Judicial, conoce las determinaciones que se toman, sabe que si hay un tema con algún juez que no actúe conforme a la ley se va a investigar y, en su caso, se va a sancionar. Creo que la percepción de la justicia no es la misma que se tenía hace unos meses y es en lo que queremos seguir trabajando”.

Y frente a las acusaciones que las fiscalías General y Anticorrupción del Estado han hecho contra algunos jueces, Gamboa adelanta: “Nosotros tenemos un órgano de control que es la Visitaduría General, en ella se inician los procedimientos administrativos, obviamente tiene la posibilidad de terminar con una sanción administrativa, que puede ser la suspensión, destitución, multa, pero si hay un tema que tenga que ver con responsabilidades de índole penal, entonces nosotros le trasladamos esa responsabilidad a la Fiscalía Anticorrupción, ellos integran una carpeta y deciden en qué momento la van a judicializar”, ése sería el procedimiento más correcto y ágil.

Contra la impunidad

Abatir los altos índices de impunidad en Morelos es urgente para mejorar la seguridad pública, la idea de que se puede delinquir sin que haya un castigo ayuda poco para inhibir la delincuencia. Para ello “hay dos ejes en los que hay que trabajar mucho, primero la capacitación, en la medida en que los jueces estén capacitados y actualizados tendremos mejores resultados. Pero el segundo es mucho más importante: hoy por hoy los jueces resuelven con base en las investigaciones que hace la Fiscalía, en las pruebas que ella otorga”.

La impunidad ha llevado a constantes enfrentamientos entre las fiscalías y el Poder Judicial, Gamboa Olea considera: “Yo creo que tendríamos que sentarnos todos a hacer una primera autoevaluación de cómo estamos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y el segundo gran trabajo que tendríamos todos que hacer es sentarnos en mesas multidisciplinarias de trabajo en las que veamos qué es lo que falla, ni los fiscales ni los jueces tienen la verdad absoluta, todos somos susceptibles a que nos hagan observaciones, críticas constructivas, pero sobre todo para abonar a la paz en Morelos y obviamente la procuración y administración de justicia. Eso es fundamental, en la medida en que tengamos comunicación y certeza podremos avanzar”.

Actualmente sólo hay un juez que ha requerido de medidas de protección por amenazas, en el 2022 hubo dos que las necesitaron. Es decir, las amenazas directas del crimen podrían no ser un problema mayor, pero “el hostigamiento y la persecución a veces viene de la propia sociedad, el señalamiento viene de una sociedad que desconoce los temas de justicia y que el juez resuelve con lo que se le da, y si en una audiencia no hay pruebas suficientes es imposible una sentencia condenatoria porque estaría yendo contra lo que la norma indica y contra la presunción de inocencia, que debe desvanecer la fiscalía, no le toca al juez”.

Y atajamos, es que a veces los jueces son excesivamente discretos y las fiscalías y los defensores se quejan y hacen escándalos, algo que el magistrado reconoce: “Tradicionalmente el juez es muy reservado en sus actuaciones y comentarios, pero hay ocasiones en que resulta necesario que la ciudadanía sepa por qué tomaron esa determinación".

Juzgados especializados, un proyecto que va lento

Uno de los problemas que enfrentan los justiciables en Morelos es la inexistencia de juzgados especializados en cada materia. Los asuntos familiares son revisados, juzgados y sentenciados por los mismos jueces que ven temas civiles o mercantiles. Lo que suele traducirse en actuaciones erróneas o poco sensibles de los juzgadores. Cuando hace un año El Sol de Cuernavaca habló con Luis Jorge Gamboa sobre su proyecto para mejorar al Poder Judicial en Morelos, ése era uno de sus proyectos. Hoy avanza lentamente.

“La tendencia mundial y nacional es que haya juzgados especializados, estamos trabajando en un proyecto que incluye hasta juzgados especializados en violencia de género, en materia familiar, de sucesiones, divorcios, guardia y custodia, ése nivel de especialización. Desafortunadamente, nosotros nos regimos por una Ley de Disciplina Financiera que nos impide hacer gastos que no estén previstos y organizados y crecer de forma desorganizada. Entonces el punto es que tenemos que hacer una planeación y evaluación para establecer cuáles van a ser los mejores proyectos para poderlos ejecutar”.

Recientemente el Tribunal ha abierto un juzgado especializado en actos de investigación y medidas cautelares que atiende 24 horas los siete días de la semana (un despacho que se encarga de resolver medidas de arraigo, cateo e intervención de comunicaciones y las autorizaciones para requerir a empresas de telecomunicaciones), que permite protocolos más efectivos; y también un juzgado especializado en extinción de dominio que permite determinar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes que sean directa o indirectamente instrumentos, objetos o productos del delito.

Los días morados contra la violencia vicaria

El 26 de cada mes, el Tribunal Superior de Justicia recibe en sus oficinas a las víctimas de violencia vicaria (la que busca dañar a la mujer a través de sus seres queridos). “Lo que no significa que ladeemos el asunto a su favor. Lo que hacemos es escucharlas, documentar el caso, ver el estado del mismo, revisar si hay responsabilidad de los administradores de justicia en ese tema, y trabajamos por mejorar la impartición de justicia”, asegura Gamboa.

Y en esta revisión, adelanta, “tenemos algunos (cuatro o cinco) casos que hemos detectado en que el asunto no ha avanzado por el actuario, porque tenía algún interés o conocía alguna de las partes, o porque simple y sencillamente la juez no estaba al tanto de ese asunto, hay muchas cosas que hemos detectado entrevistándolas a ellas y sabiendo de qué se trata el asunto”, de estos casos se ha sujeto a investigación a los funcionarios y dos de ellos ya están suspendidos de sus actividades.

El tema de la violencia de género en todas sus formas es un problema grave en el país y en el estado, y en el que tenemos que trabajar en concientizar a todo nuestro personal en que es un tema sensible y que merece un trato especial y, como lo dice la (Suprema) Corte (de Justicia de la Nación), por el simple hecho de estar en estas categorías que se conoce como sospechosas y como tal debe tener toda nuestra atención y fuerza para tratar de erradicarla y suspenderla.

Presupuesto digno, pero insuficiente

Aunque el Poder Judicial en Morelos no ha sufrido de retenciones en las ministraciones presupuestales durante lo que va del año, como ha ocurrido con el Congreso y algunos municipios, aún con un aumento discreto en el dinero que pueden invertir este año, sigue siendo insuficiente, asegura el magistrado.

“La Comisión Estatal de Seguridad Pública tiene mil 400 millones de pesos, la Fiscalía General del Estado tiene mil 100 millones de pesos, y el Tribunal tiene 800 millones de pesos, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos desfasados hasta en un 25 por ciento con los otros dos organismos de seguridad y justicia; ni siquiera son poderes, son organismos autónomos y tienen más recursos que todo el Poder Judicial. Lo que significa que el trabajo de un juez no se está valorando como el de un policía o de un ministerio público, cuando se supone que nosotros deberíamos tener un poco más de recursos que estas dos instituciones”.

Ya viene la justicia digital

Entre los proyectos que se aterrizarán en el Tribunal Superior de Justicia este año está el de justicia digital, además de la humanización de la justicia, la pacificación de la sociedad y el fortalecimiento de unidades del Poder Judicial.

Google se ha convertido en socio del proyecto de justicia digital en Morelos, “ya estamos trabajando con ellos y en otros proyectos que tienen que ver con la digitalización de expedientes y archivos históricos, más de dos millones de fojas lo que significa un gran trabajo y una gran inversión”, y acudiremos a las instancias para que se nos apoye.

Los usuarios del Tribunal entonces podrán presentar sus demandas y consultar acuerdos en portales electrónicos, los expedientes estarán siempre a disposición de forma electrónica y eso acelerará los procesos y reducirá los costos de los procesos, explicó.

