El Servicio Nacional de Empleo no tiene intermediarios

El director general del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Morelos, Jorge Mario García Ávila dejó en claro que la dependencia no tiene intermediarios, por lo que todo trámite que realicen es de manera directa con las oficinas.

Lo anterior, lo mencionó debido a que tuvieron un incremento en las estafas laborales en el extranjero, que se promueven a través de redes sociales, donde la gente cae sin darse cuenta de que se trata de un engaño.

El funcionario estatal dijo que, si las personas están interesadas en algún empleo que oferten en el extranjero se acerquen a las oficinas del SNE, donde encontrarán la información que requieran y les dirán si la empresa que está ofertando el trabajo realmente existe y es segura.

García Ávila llamó a la población a no dejarse sorprender y evitar proporcionar datos personales y sobre todo no dar dinero a personas que no se identifiquen y se escuden bajo falsos perfiles en redes sociales.

"En el Servicio Nacional del Empleo los trámites son gratuitos y no existen gestores que trabajen fuera de oficina, además de que toda la información que se recopila de los buscadores de empleo es confidencial", aseguró García Ávila.

Recordó que las ofertas laborales en el SNE son seguras y verificadas: "La gente debe de entender que los trámites para gestionar el pasaporte y la visa para trabajar en el extranjero se hace de manera personal, por lo que no deben dar ningún dinero a gente que les diga que van a realizar esta acción por ellos, ya que se trata de un engaño".