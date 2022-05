El 90% de los adultos mayores sufren problemas de salud mental

Marco Antonio Sámano, de la Asociación de Médicos Geriatras de Morelos, reportó que por lo menos un 90 por ciento de los adultos mayores tienen problemas de salud mental delicados como es la depresión, y es que al llegar a esa etapa las personas, sobre todo si han dejado de laborar, sienten que ya no son útiles socialmente; muchos de ellos perecieron por Covid-19 durante la pandemia pero no todos fueron correctamente diagnosticados al ser la población de mayor riesgo y el nulo conocimiento que se tenía del virus.

“En mi experiencia como geriatra, que la depresión es una de las principales causas de enfermedades, pienso que es la depresión la causa de todos los males. La depresión origina arritmias cardiacas que nos puede llevar a un infarto”.

Y es el infarto cardíaco la primera causa de muerte, dijo el especialista en adultos mayores.

“Es tanto el nivel de depresión en gente adulto mayor porque ya ha perdido todo, es la etapa de las pérdidas, pérdida del poder adquisitivo, del poder moverse, pérdidas familiares, de la pareja, de los amigos, de tantas cosas que se van sumando a través de la vida, además de problemas que se traen, yo considero que un 90% tienen depresión, y lo peor es algo que no está medido”.

Además de depresión, los adultos mayores enfrentan afecciones cardíacas, neumonías, entre otras. Sámano dijo que durante la pandemia muchos de los adultos mayores que murieron fueron diagnosticados con neumonía simple, pero ante la falta de conocimiento en un inicio, muchos fueron sepultados sin que su muerte haya sido confirmada como Covid-19.

“Hubo muchos que no quedaron dentro de la estadística, ma mayoría moría por neumonía no especifica no se le daba el diagnóstico en los certificados de defunción de muerte por Covid, como no existía una prueba que lo demostrara, no había entonces mucha gente que murió por el virus no está en las estadísticas, si las hay pero no son todas”.

Consideró que la única forma de medir cuántas personas fallecieron por el virus es en base a los certificados de defunción, pero muchos no se aceraron a la realidad.

Si bien los adultos mayores representaron un mayor riesgo, también hubo gente joven que murió, y esto, aseguró, se debe a que hubo una mala contención de riesgos, y que el padecimiento se tomó a la ligera de parte de las autoridades.





