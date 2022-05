UAEM: El 19 de junio estarán listos los resultados de admisión

El próximo 19 de junio más de 13 mil jóvenes que aspiran ingresar a una carrera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sabrán si fueron aceptados o no, ya que en esa fecha se publicarán los resultados.

De acuerdo con las autoridades de la máxima casa de estudios tiene poco más de 7 mil espacios definitivos.

La directora de Servicios Escolares, Dulce Arias Atayde, reportó cero incidentes en el segundo día de aplicación del examen de admisión, luego de que el primer día (28 de mayo), se detectaron 6 fichas falsas, dijo que para este domingo no se ha tenido este tipo de problemas.

“Emitiremos un reporte ahí daremos a conocer cuantos jóvenes faltaron aún cuando hicieron todo el proceso, existen casos como, por ejemplo, el de una joven que tuvo un accidente y llegó ya cuando habían terminado el examen, casos como esos los hay”.

Algunos jóvenes más que decidieron al final otra opción distinta a la UAEM y ya no acudieron, dijo Arias.

Jóvenes positivos

Carlos viajó del municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, para aplicar examen y quedar en la Licenciatura de Administración, y fue uno de los primeros en salud del Campus Chamilpa, dijo que llegó un día antes a Cuernavaca para quedarse con unos familiares y estar a tiempo para el examen.

“Llegué a las 7 de la mañana, ingresé, nos formaron, nos acomodaron por salones y tuvimos que esperar como 20 o 30 minutos para que nos aplicaran el examen, antes de eso nos dieron algunas indicaciones de cómo sería”, dijo mientras cuenta que si se preparó pero no de manera excesiva.

“Estoy muy tranquilo me siento muy confiado”, dice, y sino buscará otra opción particular en la que “el costo no esté tan elevado”.

Minutos después sale Brandon, quien se desplazó desde su natal Yautepec para buscar una oportunidad en la educación superior, nervioso cuenta que salió desde la madrugada de su casa para estar a tiempo.

¿Ya venias listo?, fue la pregunta, “no”, responde y sonríe con nervio, “cuando estás preparado sabes a lo que te enfrentas”.

Ingeniería Química, es la carrera a la que aspira alcanzar un espacio: “me levanté a las 4:30 de la mañana, me bañé, repase un rato y ya me vine tranquilo”.

Los que esperan

Afuera de la UAEM son decenas de amigos, padres, hermanos, y hasta novios, los que esperan por horas a que el el aspirante salga victorioso al concluir su examen de admisión.

Es el caso de Luis Felipe, quien llegó desde Cuautla para apoyar a su novia quien busca un lugar en la carrera de ingeniería, y aunque ella reside en Cuernavaca, él busca darle su apoyo.

“Llevo como dos horas y media, estoy esperando a mi pareja vengo desde Cuautla”, dice relajado y responde que ha optado por desayunar en uno de los locales de comida de la avenida Universidad.

Marlene, trajo a su hijo desde Chilpancingo, Guerrero “salimos de Chilpancingo desde las 4 de la mañana, llegamos aquí como a las 5:30 y ya de aquí nos trasladamos aquí a la universidad”.

No sólo Marlene viajó pues iba acompañada por su pareja, la abuelita y su pequeña hija que aguardaban en el auto en donde también desayunaron.

Aunque la carrera de Contaduría se oferta también en su estado, dijo que la universidad representa mayor calidad educativa “una mejor preparación, ya nada más ahorita que salga, que almuerce y nos regresamos”.