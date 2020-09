Ejidatarios exigen a AMLO cumpla con su promesa sobre la termoeléctrica de Huexca

“Me expusieron lo de la termoeléctrica. Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que van nada más a destruir el territorio y a contaminar las aguas”. Así se expresaba Andrés Manuel López Obrador en mayo de 2014, en uno de los mítines que encabezó en aquel entonces el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y que ahora siendo presidente, anuncia que la termoeléctrica de Huexca iniciará operaciones a fines de año.

A punto de soltar las lágrimas, Mara Franco, ejidataria de Anenecuilco, recuerda aquel momento con un sabor amargo en la garganta.

“Se queda uno sin palabras y con ganas de llorar, porque no se vale. Nuestro presidente prometió y hoy cumple porque es hombre y está al frente de una nación y tiene que cumplirle a los mexicanos. Ya basta de tanta traición”, relata la mujer en el plantón instalado desde hace cuatro años en San Pedro Apatlaco, en el municipio de Ayala, donde ella y un grupo de ejidatarios intentan frenar la conexión del acueducto de la termoeléctrica con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla, que recibe aguas de este río.

Desde que el presidente asumiera el cargo, los opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM) le han solicitado cumplir con el compromiso que realizó en aquellos tiempos, cuando equiparó el hecho de construir una termoeléctrica en tierras zapatista al de hacer un basurero o una planta nuclear en Jerusalén:

“México no es territorio de conquista, no es para que vengan los extranjeros aquí, a apropiarse de todo; imagínense lo que significa que en la tierra donde nació Emiliano Zapata, mejor dirigente que ha habido en la historia de México, mejor dirigente social, aquí, en Anenecuilco, ahí quieren llevar a cabo una termoeléctrica”, dijo, no obstante encontrarse en Yecapixtla, lugar donde efectivamente se construyó la planta desde 2012, lista para funcionar desde 2015.

Con una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos, la obra fue concesionada por la Comisión Federal de Electricidad a empresas europeas. Se espera que, una vez que inicie operaciones, esta central de ciclo combinado logre que Morelos sea un estado autónomo en la producción de energía.

Local Fortalecen vigilancia en plantón de Apatlaco



Suscríbete gratis al Newsletter aquí