En diciembre habrá termoeléctrica de Huexca

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el reinicio de los trabajos para concluir la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla, y planteara su inicio de operaciones a fines de año, ejidatarios de Ayala respondieron con una nueva certeza: “no nos vamos a dejar”. Y es que, desde que en 2012 iniciara la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), los campesinos se han integrado a una oposición que rechaza el uso de agua del río Cuautla para el sistema de enfriamiento de la termo y las posibles afectaciones a sus cultivos.

“La postura de nosotros es que no nos vamos a dejar, porque los dueños de las aguas somos nosotros, no la termoeléctrica, no la CFE”, afirmó Flavio Plascencia Abundes, ejidatario de Moyotepec, en el plantón que, desde hace cuatro años, en la comunidad de San Pedro Apatlaco, Ayala, impide que la CFE conecte al acueducto de la termoeléctrica con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla. Además de los amparos promovidos por los ejidatarios ayalenses, era justo por este tramo no conectado que la planta no había podido iniciar sus operaciones desde 2015.

Hay amparos pendientes: Frente de Pueblos

Mientras que Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación de México, sostiene que a la fecha no hay amparos que impidan el uso de agua del río Cuautla por parte de la termoeléctrica, y que los dos que existían fueron sobreseídos al demostrarse que no existía riesgo para la disminución del caudal, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala asegura que a la fecha existen seis suspensiones con efectos definitivos.

De acuerdo con esta organización, que ha respaldado el plantón de San Pedro Apatlaco, los seis amparos vigentes corresponden a tres que impiden el uso del agua para la termoeléctrica de los ejidos de Moyotepec, Tenextepango y Valle Velázquez; una suspensión que impide la descarga de las aguas de purga de la termoeléctrica, interpuesto por la comunidad de Huexca; una suspensión de plano del ejido de Amilcingo que impide el funcionamiento del gasoducto; y una sentencia que amparó a las comunidades de Atlixco relacionada con el gasoducto y la necesidad de realizar una consulta para aprobar su instalación en este territorio de Puebla.

En Huexca

A menos de un kilómetro de la termoeléctrica de Huexca, Teresa Castellanos, representante del movimiento “Huexca en resistencia”, recrimina al gobierno federal el pretender echar a andar una planta de este tipo en una comunidad regida por usos y costumbres, cuyos habitantes han rechazado abiertamente su puesta en marcha. Dijo que, lejos de haberse resueltos los problemas legales y sociales, como afirmó el presidente, el rechazo sigue.

“Este pueblo es de usos y costumbres, donde vinieron a meter un proyecto federal y eso lo tiene que entender el presidente; si la gente de esta comunidad dijo que no quiere esta termoeléctrica, no se puede llevar a cabo acá, debe respetar”, dijo.

Lamentó que mientras el asesinato de Samir Flores Soberanes, compañero de lucha y uno de los principales opositores al PIM en la región, sigue sin ser resuelto por la fiscalía del estado, llegue antes la noticia de que la central energética será concluida y operada este año.

La termoeléctrica

El origen del PIM se remonta a 2010, cuando la Sener y la CFE y decidieron instalar una central de ciclo combinado en Morelos que consta de dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 MW, edificadas en un predio de 45 hectáreas; un ducto de 150 kilómetros para transportar el gas desde los ductos de Pemex; una línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación Yautepec; y un acueducto de 10 kilómetros y 20 pulgadas desde Cuautla. La inversión total, según el proyecto, sería de mil 600 millones de dólares.

Beneficios son mayores: Valencia Vargas

Los beneficios que generará la puesta en operación de la termoeléctrica son mayores que los impactos que podría generar en el campo, que podrían ser evitados a través de diversas acciones, consideró el presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica en Morelos, Juan Carlos Valencia Vargas.

“La Central de Ciclo Combinado Huexca requiere agua para su funcionamiento, en el estudio de factibilidad se decidió no utilizar agua del río Cuautla, sino agua residual tratada de la planta de tratamiento de la ciudad. Eso evitaría una afectación a los agricultores y por eso se construyó un acueducto de 13 km de longitud, del cual no se ha logrado concluir con los últimos 300 m.”, enfatizó

Destacó que la Central de Ciclo Combinado Huexca generará en una primera fase 642 MW, que es el equivalente al 80 por ciento del consumo de energía todo el estado de Morelos, y por la otra, la Comisión Federal de Electricidad pagará un total de $5.57 ( Cinco pesos 57/100 m.n) por cada metro cúbico de agua utilizado, mismo que se dividirá por partes iguales entre el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla y la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO). Esto equivale a un total de más de 2.5 millones de pesos mensuales para cada uno. Un total de casi 30 millones de pesos al año.

Al respecto, empresarios de la zona Oriente señalaron que el anuncio del presidente podría generar conflictos sociales; destacaron que el presidente, antes del anuncio debió lograr acuerdos con los opositores la proyecto para evitar un problema mayor. Refieren que a pesar del impacto económico que pueda tener la termoeléctrica en la entidad, el descontento social se debe atender antes de que aumente la tensión en la región.

DIEZ AÑOS DE LUCHA

2010 – La Sener y la CFE deciden instalar una central de ciclo combinado en Morelos

2012 – Inicia la construcción de la termoeléctrica de Huexca, en Yecapixtla

2012 – Inician movilizaciones contra la construcción de la termoeléctrica

2014 – En un mitin en Yecapixtla, Andrés Manuel López Obrador rechaza la construcción de la plantaron

2014 – Habitantes de San Pedro Apatlaco, en Ayala, se movilizan para frenar la introducción de tubería para el acueducto; acusan represión policiaca

2015 – Llevan a cabo fase de pruebas en la termoeléctrica; está prácticamente concluida

2016 – Ante constantes intentos de la empresa por consolidar la conexión con la PTAR, instalan plantón permanente en San Pedro Apatlaco tras un violento operativo policiaco en la comunidad

2019 – Ya en el poder, el presidente se compromete a resolver el conflicto causado por la termoeléctrica por medio de una consulta, destacando sus beneficios y priorizando la inversión millonario que requirió su construcción

2019 – Asesinan al activista Samir Flores Soberanes a sólo tres días de realizarse la consulta, el 20 de febrero

2020 – El presidente anuncia el reinicio de trabajos de la termoeléctrica y su puesta en marcha para fines de año