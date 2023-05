Ejecutivo aún no pide recursos para rescatar al aeropuerto

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Local aún no recibe la solicitud de ampliación presupuestal para atender el pago de seguro del aeropuerto Mariano Matamoros por parte del gobierno, así lo confirmó Agustín Alonso Gutiérrez, diputado local.

Refirió que las solicitudes de ampliaciones presupuestales deben surgir o emanar del Ejecutivo Local, y hasta la fecha no hay ninguna solicitud por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Lo que me llama mucho la atención es que esta ampliación refiere al pago de un seguro del aeropuerto que por cierto no existe, un aeropuerto que no se opera, en fin, pero hay que esperar”, expresó.

La secretaria de economía Ana Cecilia Rodríguez dio a conocer que el pasado mes de enero venció el seguro del aeropuerto, por lo que, se deben de pagar entre tres y cinco millones de pesos, para mantener la concesión.

Agustín Alonso confirmó que sólo tienen tres solicitudes formales de ampliación presupuestal, sin embargo, solicitarán mayor información a la Secretaría de Hacienda del Gobierno Estatal.

“Estamos en el momento de tener más información para que nos digan cómo, en qué, de qué forma serán gastados los recursos solicitados”, dijo.

Además, sostuvo pláticas con el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda del Ejecutivo Local, José Gerardo López Huérfano para generar una dinámica y tomar la determinación para aceptar o rechazar las ampliaciones presupuestales solicitadas.

Aseguró que el proceso de análisis y evaluación es rápido, la próxima semana estarán dictaminando para subirlas a pleno.

Dichas solicitudes de ampliaciones presupuestales corresponden a la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), para el pago de operación de las plantas tratadoras; la segunda para temas de obras públicas; y la tercera corresponde a la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT).

Alonso Gutiérrez indicó que tienen muchas dudas sobre la solicitud de más de 40 millones de pesos de la SMyT, por lo que, convocarán una reunión con el encargado de despacho Eduardo Galaz.













