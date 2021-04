Docentes del SNTE inconformes por el regreso a clases presencial

La Secretaria General de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, dejó en claro que se sumará a las inconformidades de los docentes si previo al regreso a clases las autoridades no proporcionan las medidas de sanidad suficientes en las aulas; no basta con la vacunación sino también el hecho de que se debe contar con los insumos correspondientes.

Tras los primeros indicios de un regreso a las clases presenciales, en Morelos, una vez que el personal docente sea inmunizado contra Covid-19, la líder sindical respondió, estar dispuesta a que esta decisión se lleve a cabo siempre y cuando el personal tenga las condiciones de seguridad que se requieren.

“Antes tendremos que reunirnos con las autoridades educativas, la Secretaría de Educación, el Instituto de Educación Básica (IEBEM), la Secretaría del Bienestar y el sindicato, con el objetivo de tener una organización ideal para la vacunación, como sindicado pedimos se les dé certidumbre de los maestros, seguridad, además tiene que haber una inversión en las escuelas que ha sido saqueadas, protocolos de seguridad como el uso de gel, cubre bocas, la desinfección de las aulas”.

Previo al regreso, añadió, el gobierno del estado debe revisar las condiciones de los planteles “dar las condiciones a los padres de familia, y por supuesto que nos sumaremos a los maestros para exigir que no haya reanudación de clases sino se tienen las condiciones. No regresaremos si el semáforo no está en verde”.

Propuso también que al retorno a la educación presencial, se les brinde a los padres de familia la decisión de llevar o no a sus hijos a la escuela a fin de que esto sea voluntario, y a quienes decidan que no se les de la opción de cursar la educación virtual, al igual que sea el regreso escalonado para evitar grupos grandes.

Movimiento Magisterial Bases

El líder del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), Alejandro Trujillo, opinó que están de acuerdo en volver a las aulas siempre y cuando a la vacunación se sumen otros factores como los insumos sanitarios

“Si al regreso a clases pero cuidando todas las medidas que se requieren para garantizar la salud y la vida de toda la comunidad escolar, no solamente la vacuna para los maestros, sino para los alumnos y padres de familia”.

El acondicionamiento de las escuelas, así como insumos como el termómetro, “sanitización” de los planteles, costos que tendría que absorber directamente las autoridades educativas.

Programa Nacional de Inglés

Maestros del Programa Nacional de Inglés (PRONI), acudieron a Palacio de Gobierno para pedir que el programa se convierta en un programa estatal en el que se le garanticen las condiciones laborales a las que tienen derecho desde hace 11 años.

Sergio Rosas, maestro de PRONI, dijo que son más de cien de sus compañeros los que laboran bajo este esquema sin tener ninguna certeza laboral por más de una década lo que los mantiene sujetos a las decisiones del gobierno federal que para este año reanudó los contratos hasta el mes de marzo.

“Solicitamos la basificación que es un derecho ya adquirido, queremos la certeza y estabilidad laboral a la que tenemos derecho, ya hemos cumplido con los estándares de todas las convocatorias que se han emitido porque hemos sido profesionalizados, no estamos en contra de ningún gobierno lo que queremos es nuestro derecho”.

La regularización es la solución que buscan, por lo que insistirán en ser contratados por el estado y no la federación como es hasta ahora.