Aplicarán la vacuna china a los maestros de México

El gobierno federal estableció un calendario de vacunación para la inoculación de todo el personal docente, directivo, de apoyo y asistencia a la educación de todos los niveles, tanto de escuelas públicas como privadas, para poder regresar a las clases presenciales.

A los 55,605 miembros del personal educativo del Estado de Morelos les corresponde vacunarlos en el periodo que corresponde del 5 al 11 de mayo, con una dosis única, ya que se les aplicará la vacuna CanSino de origen chino, la cual es la más barata y con menos eficacia con respecto a las demás con un 65% de efectividad, ya que las vacunas que han mostrado mayor eficacia en los ensayos clínicos son Pfizer con 95% y Moderna con 94%; las vacunas CanSino hasta el momento, no tienen ningún precio económico para las y los ciudadanos, es un fármaco gratuito que las naciones les están aplicando.

Lo anterior demuestra que, al gobierno no le interesa la salud de los profesionales de la educación, como quedó demostrado en el sector salud a quienes tampoco les cumplieron.

No es de sorprenderse que para los alumnos y padres de familia les vayan a aplicar la vacuna “Patria” hecha 100% en México (aunque ya se supo que se realizó en Nueva York), que el gobierno asume como propia, lo que es un plan maquiavélico que afectará a la salud de la sociedad mexicana.

Al parecer esto se está llevando a cabo con la complacencia de la organización sindical, que disfrazó su sumisión ante la cuatroté diciendo que se regresaría si se cumple con las 3 “V”, vacunación a todos los docentes, semáforo en verde (algo que la autoridad sanitaria lo puede manejar a su libre albedrío) y voluntario (voluntariamente a fuerzas).

Pero no solamente la organización sindical más grande a nivel latinoamericano está sometida por el presidente, también las facciones radicales como la CNTE y MMB, a la par de otras menos radicales como COATEMOR y el Poder de la Educación y la Sociedad (antes Nuevo Sindicalismo). Además, los otros sindicatos educativos nacionales y estatales que están a disposición del patrón.

Aunque hay que precisar que la sección 7 de Chiapas que está dominada por la CNTE (a diferencia de la 40 que es institucional) ya fijó su postura de que no regresarán a clases aun cuando hayan sido vacunados, además mencionaron que no hay condiciones higiénicas en muchas escuelas, ya que muchas fueron abandonadas durante más de un año y, también, en muchas no se cuentan con los recursos, como gel antibacterial, desinfectantes o agua potable, lo cual consideran una irresponsabilidad.

Si hacemos una comparación entre los docentes (así como del sector salud) y los servidores de la nación (promotores electorales a favor de MORENA), estos últimos fueron un sector privilegiado ya que fueron vacunados sin ningún problema y con la vacuna Pfizer, por cierto, la de mayor eficacia. Parece entonces que al gobierno de la cuatroté le interesan más los promotores electorales que los maestros y maestras.

Veremos si los docentes, personal de apoyo y directivos, aceptan vacunarse y regresar a laborar a sus centros de trabajo, lo que traerá conflictos laborales y la generación de un ambiente tenso, además de las secuelas psicológicas como irritabilidad social, agresividad entre otras, amén de los problemas derivados de la mala operación de las promociones verticales y horizontales por parte de la USICAMM.

Difícil el panorama que se ve en las escuelas de todos los niveles del estado de Morelos y el resto del país.

Queda la interrogante: ¿Cuándo vacunaran a los alumnos y padres de familia?

Ánimo.