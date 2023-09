Disputa por recursos pervierte la Feria de Tlaltenango 2023

Este primero de septiembre inició la Feria de Tlaltenango 2023, donde alrededor de 600 comerciantes se instalarán sobre la avenida Emiliano Zapata hasta el 11 de septiembre. No obstante, la organización de la fiesta patronal tuvo algunos inconvenientes, pues de acuerdo con la tesorera del Comité Oficial de la Feria y Festejos, María Patricia Rodríguez Flores, existió una disputa por los recursos entre el comité elegido por el pueblo y el comité conformado por el ayudante municipal, Michel Quecho Zárate.

"Hubo disputa entre el ayudante y el comité oficial de festejos... [Quecho Zárate] cobró desde el mes de marzo [el espacio a los comerciantes]... ellos no reportaron los recursos al comité oficial. Lo que está ocurriendo aquí es que alteraron los números de espacios, y entonces hay gente que no debería de estar en esos lugares, y por lo tanto cuando nosotros los ubicamos en su lugar real, resulta que ya está ocupado por otras personas", señaló Rodríguez Flores y agregó que buscarán llegar a un acuerdo con los vendedores afectados.

En cuanto a cómo se están distribuyendo los recursos, la tesorera señaló que pagaron 140 mil pesos al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca para comprar material para las tomas de agua de los negocios y para la limpieza de las calles. Además realizaron el gasto de los fuegos artificiales y las tandas culturales.

Al ser cuestionada sobre si la disputa entre el ayudante municipal y ellos dañó la imagen de la festividad, la tesorera señaló que sí, por lo que llamó al ayudante a respetar la organización y no interferir en la misma.

"Sí da una mala imagen, pero esto es provocado por el ayudante... él con su presidenta de comité de festejos presentaron ante el Tribunal Electoral del Estado una demanda por uso excesivo del presidente municipal y del cabildo, de la interpretación de las normativas de usos y costumbres. A él no se le ha vulnerado ningún derecho político, sigue siendo el ayudante, pero de acuerdo con la Ley Orgánica, él no tiene la facultad de organizar esta festividad, por lo que él no puede cobrar. La resolución la dio el Tribunal y lo que hicieron fue desecharla, no hay violación a los derechos políticos del ayudante", explicó Rodríguez Flores.