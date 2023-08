Se agudiza conflicto en Tlaltenango; desconocen a ayudante

La asamblea general del poblado de Tlaltenango desconoció públicamente al ayudante Michel Quecho Zárate, como organizador de la Feria de la Virgen de los Milagros; esto debido a que no cumple con los lineamientos de usos y costumbres de la logística del festejo, además acusan no rindió cuentas sobre la celebración del año pasado. Esto lo informó María Patricia Rodríguez Flores, tesorera y vocera de la dicha asamblea.

La tesorera señaló que algunos proveedores y comerciantes firmaron contratos y dieron un anticipo al ayudante, sin embargo estos pagos no serán válidos para esta edición, pues fueron hechos fuera de tiempo y a un comité no permitido.

Agregó que es necesario que interpongan un recurso legal para recuperar su dinero. Comúnmente el comité recibe el pago para ocupar los espacios de venta a partir del 16 de agosto y no previamente.

"Lamentablemente para esas personas que han sido engañadas por el ayudante o su comité de dedazo han acudido aquí, y pues eso se llama fraude porque los ha engañado, nosotros no sabemos dónde está ese dinero... Esas personas no van a poder establecerse en la feria si no hacen su pago con el comité legítimo", explicó la tesorera.

Hasta el momento la fecha de arranque de la feria está contemplada para el 01 de septiembre.

María Patricia Rodríguez expuso que desde hace 10 años no enfrentaban una situación similar, y podrían convocar a una reunión para retirarlo del cargo.

“El problema aquí es que al tratar de imponer un comité le falta el respeto a la feria, se brinca los usos y costumbres que tiene nuestra comunidad, y ese es el problema que no nos está respetando las decisiones de la asamblea, y lo menos y que esperamos es que él se muestre respetuoso, y es que para ese tipo de usos y tradiciones la Asamblea General es la máxima autoridad en el pueblo, él como auxiliar en el pueblo, tiene otras acciones diferentes”, explicó la tesorera.

Desde el día sábado 12 de agosto, miembros de la asamblea general tomaron las oficinas de la ayudantía, donde entregaron un oficio al ayudante en el cual solicitaban material para la edición, pero no obtuvieron respuesta.

También puntualizaron que el edificio donde se encuentra la ayudantía pertenece al pueblo y será tomado hasta que se aclare la situación.