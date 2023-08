Aclaran que aún no hay cierres viales para Feria de Tlaltenango

La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac) informó que aún no otorga los permisos para el cierre de vialidades por el festejo de la “Virgen de los Milagros”, que coloquialmente se le conoce como la tradicional Feria de Tlaltenango.



Así lo señaló la titular de la corporación Alicia Vázquez Luna, luego de que en días recientes circuló una imagen en redes sociales para socializar a la población el cierre de la Avenida Emiliano Zapata por dichos festejos, y en la cual se exhorta a la población utilizar vías alternas.

Sin embargo, dicha imagen corresponde al 2022 pues hasta el momento el Comité Organizador de la feria no se acercó a las autoridades para las gestiones, a través de la dirección de vialidad de la capital morelense.



“En redes circula un mapa de vías alternas y de cierre de calles, señalando que el motivo es el cierre de Tlaltenango, quiero decirle a la comunidad que no, que nosotros no hemos publicado eso, la publicación es del año pasado”, externó la jefa policiaca.



Hasta el momento no se autorizó el cierre de calles.



“Decirle a la población para que no se confundan que aún nosotros no hemos otorgado ninguna autorización para cierres en la avenida, ni se han autorizado algunas vías alternas”, agregó.



También puntualizó que los organizadores deberán solicitar todos los permisos correspondientes de normatividad para instalar la feria en el poblado, y una vez que esto ocurre, acercarse con la Seprac para verificar el tema del cierre de vialidades.



“Esto es con motivo de que los organizadores de la feria de Tlaltenango tienen que pedir primero permiso a la dirección de festejos y ferias, y también a la dirección de verificación normativa que depende del secretario municipal, cuando ellos tengan sus permisos tendrán que venir y solicitar permisos de Protección Civil y de Policías de Vialidad, antes no se autoriza ningún cierre o ninguna festividad por parte de la Seprac”, manifestó.



En redes sociales del “Comité Oficial Feria de Tlaltenango 2023” se aseguró el cierre de vialidades del 1 al 11 de septiembre.