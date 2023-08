Conflictos vecinales no ponen en riesgo la Feria de Tlaltenango

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado mencionó que, a pesar de los conflictos que se presentaron entre la Asamblea General de la Organización de la Feria de Tlaltenango y el ayudante municipal, Michel Quecho Zárate, la celebración se desarrollará en tiempo y forma.

El edil anunció que la fecha considerada para realizarse es del 31 de agosto al 8 de septiembre y señaló que el ayudante municipal de Tlaltenango ya fue notificado sobre sus facultades dentro de la organización de la fiesta patronal, por lo que el municipio se coordinará directamente con la Asamblea General.

"El ayudante municipal... pretende ser el que coordine los esfuerzos y reciba los pagos de los comerciantes, por otro lado se llevó a cabo una asamblea general donde se designó un comité de la fiesta y dado a los usos y costumbres, es la que está facultada para llevar a cabo el proceso de asignación de espacios y el cobro... ya se le notificó al ayudante municipal que no tiene facultades para intervenir; el manejo de recursos lo hará la asamblea y el comité que integraron al respecto", explicó el munícipe.

Desde el sábado 12 de agosto, la Asamblea General tomó las instalaciones de la ayudantía municipal porque no les querían entregar el material para realizar las marcas divisorias de los espacios para los comerciantes. Otra de las cosas que demandaron, fue que el ayudante no rindió cuentas de la edición de 2022, y que no hubo transparencia en la recaudación.

Respecto a los pagos de los espacios, la tesorera de la Asamblea General, Patricia Rodríguez Flores señaló que el ayudante solicitó anticipos previos a las fechas establecidas, por lo que el recurso que se recaudó no llegó a la Asamblea General, por lo que no respetarán los pagos anticipados a los comerciantes.

Por último, el edil refirió que la celebración a la Virgen de los Milagros será durante nueve días y buscarán no afectar a los automovilistas, por lo que, los trabajos de reencarpetamiento que se están realizando en Calzada de los Reyes tendrán que concluir antes del inicio de la feria.