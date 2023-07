Dictatorial prohibir los corridos tumbados: FEUM

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), César González Mejía aseguró que la "narcocultura" es un reflejo de la sociedad mexicana, mientras que los corridos tumbados son solo un género musical popular o “de moda”; el líder estudiantil morelense afirmó que la juventud está en su derecho de consumir este tipo de contenido artístico porque prohibirlo sería dictatorial.

González Mejía señaló que más allá de la música, el mensaje que emite en la letra no favorece al desarrollo de los jóvenes, pero no es óptimo reprimir porque esto forma parte de los gustos de cada persona.

“Los estudiantes tienen libre desarrollo a la personalidad como todo individuo y el problema no es solo la música tiene un fondo más profundo; las iniciativas que buscan prohibir algo cultural es una dictadura, cada quien decide lo que consume musicalmente”.

El líder de la comunidad estudiantil de la máxima casa de estudios en Morelos, mencionó que más que los corridos tumbados, lo preocupante es que los jóvenes idealicen a narcotraficantes y aspiren a ser uno de ellos, porque según González Mejía actualmente los grupos y bandas delictivas en el país demuestran poder y eso atrae a los jóvenes.

Dijo que para iniciar a reivindicar el camino de las nuevas generaciones urge que el Estado Mexicano y morelense combatan la incidencia delictiva, porque regular un gusto musical no merma el origen de la violencia.

Agregó que el enemigo es la “narcocultura”, uno que con el paso del tiempo se adueña de más escuelas, áreas deportivas y centros de trabajo, espacios en los que se concentran principalmente jóvenes.

Doble Vía Corridos tumbados, la nueva controversia musical

El 26 de junio en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó los corridos tumbados: “a lo mejor no les va a gustar a los jóvenes y a los cantautores, pero no me importa (...) No nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas [éxtasis], que tienen un arma calibre 50 y que sus ídolos son los narcotraficantes más famosos”, dijo el mandatario federal.

El 31 de mayo el Congreso de Tamaulipas reveló que analiza prohibir la difusión e interpretación de los corridos tumbados en festivales y eventos organizados por escuelas de educación básica y media superior de la entidad. Esta iniciativa, la presentó la diputada del Myrna Edith Flores Cantú.

¿Qué es un corrido tumbado?

Es un género musical que deriva del corrido y sus letras principalmente hablan de armas y la violencia.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube