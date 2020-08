Deserción escolar violenta DH

Impedir que los menores continúen el nuevo ciclo escolar es violentar los derechos humanos del los infantes, lo cual no está permitido, advirtió el director del Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), Eliacin Salgado de la Paz, y dijo que la institución será vigilante de que los padres de familia cumplan con la formación de sus hijos, que para este año comenzará de manera virtual.

Aceptó que los padres de familia siguen teniendo dudas y desconfianza de cómo será el ciclo escolar 2020-2021, además de situaciones como falta de economía por lo que dijo que pueden acercarse con su profesor y ver las distintas alternativas que ofrece el IEBEM para evitar la deserción escolar que para este año se estima sea del 10 por ciento.

“Las zonas conurbadas con extrema pobreza son las que mayormente tienden a desertar, los municipios como Jiutepec, Temixco, Jojutla y Cuautla, pero vamos a gestionar junto a los docentes para que sigan cumpliendo con su deber y con su derecho”.

Los padres de familia señalan, deben ver a los maestros y a la institución como “aliados, el objetivo que perseguimos es el mismo, no choca sino se complementa y se dan buenos resultados con ese trabajo en conjunto”.

Exhortó a los padres de familia a no desconfiar de las autoridades puesto que el regreso a las clases presenciales solo será cuando Morelos se encuentre en el semáforo color verde “cuando tengamos las condiciones y que no haya contagios”.

“El tiempo no regresa”, señala el funcionario respecto a que si algún padre de familia o tutor está pensando en que es preferible perder el ciclo escolar en lugar de tomarlo de manera digital, ya que no se sabe en qué momento el país y el estado se encuentre en condiciones de volver a las aulas.

“Aquellos padres de familia que quieran optar porque sus menores pierdan el ciclo escolar, hago un llamado respetuoso para que esto no suceda, el tiempo no se repone, se va. No sería lo adecuado perjudicar a su hijos de no tomar las clases, esto no se puede”.

Si los llamados no funcionaran previo al 24 de agosto, el director mencionó que aquellos menores que no tomen sus clases virtuales se les visitará o llamará para saber el motivo del porqué no se conectaron a fin de captarlos y resolver el problema.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dio a conocer que a través de la sección 19 que encabeza la Secretaria General Gabriela Bañón Estrada, comenzará una campaña que evite la deserción escolar de niños y jóvenes.

Suscríbete GRATIS al Newsletter de El Sol de Cuernavaca