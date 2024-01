Sería un error desaparecer el IMTA: Guido Aldana

Desaparecer el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) sería un gran error, aseguró Pedro Antonio Guido Aldana, tecnólogo de agua y secretario de trabajo del IMTA.

Señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador está mal informado y no sabe la importancia que tiene el IMTA: "No sabe la diferencia entre el IMTA y la Comisión Nacional del Agua. No son instituciones iguales, se complementan", aseguró.

Guido Aldana detalló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es una institución administrativa que atiende las concesiones del agua en México, mientras que el IMTA aporta los recursos humanos capacitados, realiza investigaciones y transferencias de tecnología a nivel internacional.

Agregó que el IMTA también expide títulos de maestrías y doctorados, y que actualmente hay más de 100 jóvenes que cursan su doctorado en dicha institución autónoma.

Por último, Guido Aldana expresó que seguirán llamando al diálogo con el Presidente para que escuche a los científicos y los motivos por los cuales no debe desaparecer el IMTA.

No obstante, indicó que en caso de no obtener resultados, considerarán recurrir a la vía legal: "Todavía no podemos interponer un amparo porque no hay un dictamen, mientras eso pasa vamos a hablar con los diputados y senadores que nos han apoyado y saben la relevancia que tiene este instituto en el país".