Miles de trabajadores sienten lesionados sus derechos

Este primero de mayo miles de trabajadores de distintos sindicatos de Morelos salieron a marchar para pedir mejores condiciones laborales y salariales, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo.

Luego de la pandemia, las protestas presenciales regresaron a las calles, integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), marcharon desde diferentes puntos de la ciudad de Cuernavaca.

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

En un primer momento, los cetemistas salieron desde avenida Morelos a la altura del Cine alrededor de las 8:30 horas, al frente caminaba una banda de guerra de jóvenes, seguido por el secretario general Vinicio Limón, acompañado por presidentes de partidos políticos como el PRI, PRD y PAN.

"No podemos dejar de conmemorar el Primero de Mayo. Las luchas obreras no pueden terminar, porque en este país hace falta mucha justicia social, hay mucha pobreza, se tiene un 60 por ciento de la población económicamente activa en el mercado informal, que no tiene seguridad social", dijo Vinicio Limón.

Urgió a "reivindicar" la seguridad social de los trabajadores hacia aquellos que siguen de pie, luchando por sus derechos laborales, pero también a nombre de quienes ya no están, pero que formaron parte de las luchas sindicales.

A las 9:00 horas, los trabajadores del SITAUAEM salieron de avenida Morelos en la colonia Pradera, caminaron sobre la calle Álvaro Obregón hasta Ricardo Linares, llegaron al Calvario hasta calle Matamoros y Galeana hasta ingresar al zócalo de Cuernavaca.

El secretario general, Mario Cortés Montes dijo que están pendientes muchos temas en materia laboral, ya que en los últimos años tuvieron que renunciar a varias prestaciones con el fin de que la universidad pueda salir adelante, y eso se debe a que aún no le asignan los recursos suficientes cada año.

"Cada año ha sido un sufrimiento, con sus catorcenas, aguinaldo y prima vacacional. Queremos que el presupuesto pase del 2.5 al tres por ciento para la UAEM, ya no molestaremos a nadie, y es nuestra obligación que la universidad tenga un manejo adecuado de los recursos".

Otros 15 sindicatos marcharon también en la ciudad

El contingente de aproximadamente tres mil personas que integran el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, de los Derechos de los Trabajadores y las Garantías Constitucionales, también marcharon en Cuernavaca. Este contingente inició su recorrido en punto de las 9:00 de las horas desde la avenida Plan de Ayala a la altura de Teopanzolco.

Los trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Telefonistas de México (Telmex), Sindicato Independiente de Investigadores del Inifap (SIINIFAP) e integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos y el Movimiento Campesino Siglo XXI, recorrieron por alrededor de una hora la avenida Plan de Ayala hasta llegar a El Vergel, tomar luego calle Degollado y finalmente Guerrero para llegar a Plaza de Armas.

"Este primero de mayo de 2023, salimos a las calles de Cuernavaca y de todo el mundo a protestar por las políticas neoliberales y privatizadoras que lesionan gravemente los derechos laborales de la clase trabajadora", decía parte del comunicado al que dieron lectura una vez que arribaron a la Plaza de Armas en el centro de Cuernavaca.

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

En la zona sur también hubo movilizaciones



En Jojutla la movilización por el primero de mayo fue encabezada por el Sindicato de Trabajadores de Telefonistas de México Sección 109, quienes dieron a conocer que tienen un emplazamiento a huelga para este 11 de mayo.

"Telefonistas Presentes", "defendamos nuestra fuente de trabajo", "por el respeto a la materia de trabajo de los telefonistas", "defendamos los contratos colectivos de trabajo", "gobierne quien gobierne los derechos se defienden", fueron parte de las consignas que se escucharon durante su caminar.

Los trabajadores marcharon desde la sede del Sindicato de Telefonistas de la Sección 109 hasta el primer cuadro de la ciudad de Jojutla. A ellos se unieron integrantes del Movimiento Campesino Siglo XXI, el movimiento contra la minera en Tetlama y el Partido Comunista de México.

Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Flor Domínguez vecina de Tetlama e integrante de la unificación de pueblos y colonias contra la minería en Morelos dijo: "Luchamos en contra de megaproyectos que solo traen destrucción y muerte nos unimos a su lucha, luchamos por la justicia y el bienestar del pueblo, hoy en este día queremos que se nos respeten nuestros derechos tanto laborales como de seres humanos".

El dirigente sindical de la sección 109 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Gerardo Gómez Ocampo, sé pronunció por la defensa del contrato colectivo del trabajo y el fortalecimiento de Telmex.

Señaló que en el pliego petitorio que enviaron a la empresa de Teléfonos de México se encuentra la reposición de dos mil 47 plazas vacantes no liberadas, así como la construcción de una tienda.

Con información de Valeria Díaz y Angelina Albarrán