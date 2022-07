Denuncian colusión entre jueza y padre de familia para evitar pensión alimenticia

Claudia Hernández Belman, madre de familia de gemelos de siete años de edad, denunció que la jueza del Juzgado Sexto de lo Familiar en Cuernavaca ha ayudado al padre de sus hijos para declararse insolvente y así no contribuir con los gastos de su hijos.

En 2015 se le asignó un porcentaje pero de repente el papá decidió dejar de trabajar por lo que está solicitando una pensión digna para sus hijos.

Actualmente recibe alrededor de mil 400 pesos de pensión para ambos hijos, lo cual asegura no es suficiente para solventar sus necesidades básicas como alimentación y escuela; además de que no puede laborar por dedicarse a sus hijos debido a que no tiene apoyo extra.

Su representante legal, Luis Miguel Téllez Martínez, informó que se encuentran en un proceso de ejecución de sentencia donde se pretende condicionar a llevar a otro juicio a los menores, lo cual no ven factible cuando ya tiene declarado a su favor el derecho a los alimentos, cuando debería de proceder ya el pago de la pensión sin retraso ni condición alguna.

Asimismo denunció que la juzgadora actual no valora correctamente ciertos documentos, aceptando una carta laboral y fijando una pensión de mil 400 pesos quincenales para los dos menores.

Al no ser el único caso en Morelos de obtener criterios no adecuados por parte de los juzgadores, recurrieron a las instancias federales y desde donde ya se ha dirigido a juzgado local.

Por su parte, la juez del Juzgado Sexto de lo Familiar en Cuernavaca que lleva el caso es Ana Leticia Estrada.

El representante jurídico consideró que se trata de una mala apreciación y tampoco considera necesario iniciar un nuevo juicio porque ya fue reconocido el derecho de los menores, “lo único que está en tela de juicio es la modalidad de pago y ya le dio la razón un juez federal a la señora Hernández Belman”.

Finalmente comentó que se espera una unificación de criterios y que la juez del Juzgado Sextos de lo Familiar dé cumplimiento a la sentencia de amparo fijando una cantidad asequible y proporcional.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local