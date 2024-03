Dengue en Morelos ¿Cuál es el panorama para este 2024?

El dengue representa un problema de salud pública que, subsecuentemente, muestra picos epidémicos anuales, cada 3 a 5 años, como ocurrió el año pasado en México, y por supuesto, en Morelos.

A inicios de este año, se han registrado casos debido a que el virus permanece anidado en los huevecillos de los mosquitos, explicó Ángel Francisco Betanzos Reyes, médico investigador del Instituto de Salud Pública (INSP) en el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas.

Señaló que los picos epidémicos o el aumento de casos de forma periódica, y este patrón lo han observado en México en los últimos años, así como en otros países endémicos de Latinoamérica.

“Recientemente, tuvimos un brote importante el año pasado; se espera que este año no sea tan intenso, pero no lo sabemos porque hemos tenido casos desde el inicio del año (2024). Esto ha sido porque la presencia del virus queda latente; el virus puede permanecer anidado en los huevecillos de los mosquitos por la transmisión vertical, y esos huevecillos, presentes en criaderos, comienzan a desarrollarse. Al convertirse en adultos, los mosquitos infectados pueden iniciar la velocidad o la intensidad de la infección desde épocas no epidémicas”, dijo.

El investigador del INSP indicó que, en la época epidémica, que coincide con las lluvias, hay una mayor abundancia de criaderos debido al aumento en la presencia de mosquitos y, consecuentemente, las posibilidades de transmisión se incrementan.

Añadió que, aunque los primeros tres meses del año, y los dos últimos, son considerados época de secas, si hay presencia del virus en los huevecillos, hay baja transmisión.

La época de mayor incremento está relacionada con el clima porque, con la lluvia, se forman criaderos que se llenan de agua

Morelos registra tres serotipos

Ángel Francisco Betanzos precisó que todos los virus presentan mutaciones; existen cuatro serotipos, y la alternancia de estos es lo que conduce al incremento de casos graves.

Explicó que cuando una persona se infecta con un serotipo y luego tiene contacto con otro serotipo, aumentan las posibilidades de que sufra una manifestación clínica grave.

“Esto está relacionado con un proceso inmunológico; la presencia de anticuerpos asociados a un serotipo particular facilita la replicación del virus de otro tipo y las consecuencias de una infección más grave”.

Mencionó que, en el caso de Morelos, hasta la fecha, ya se ha detectado la presencia de los tres serotipos, lo que incrementa las posibilidades de que ocurran casos graves.

Recomendaciones

Betanzos Reyes señaló que las medidas de prevención y contención del vector incluyen el saneamiento de viviendas y espacios públicos, así como cubrir todos los recipientes que contengan agua para evitar que el mosquito hembra deposite sus huevecillos.

Los utensilios o depósitos que no se utilizan deben mantenerse volteados para que no se llenen de agua o eliminar aquellos que no sean útiles.

En época de secas, es recomendable lavar tanques y tambos para eliminar huevecillos, ya que pueden permanecer vivos sin agua hasta un año. Si están infectados, cuando eclosionen, los mosquitos infectarán de manera inmediata.

¿Cuántos casos hay en Morelos?

Los Servicios de Salud en Morelos (SSM) informaron que, en la semana epidemiológica 08, se han registrado 144 casos acumulados de dengue, de los cuales 15 están clasificados como no graves y 120 con signos de alarma y graves. Hasta la fecha, no se han registrado casos de zika y chikungunya en la entidad.

Según los reportes de las autoridades de salud, a mediados de diciembre en Morelos, se habían registrado 34 defunciones por dengue y se habían alcanzado los 4 mil 102 casos.