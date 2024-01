Casos de influenza registran incremento del 40% en Morelos

Durante la presente temporada invernal en Morelos ya suman 11 casos de influenza, los cuales se distribuyen en varios municipios como Cuernavaca, Jojutla, Cuautla, Emiliano Zapata y Jiutepec.

María de los Ángeles Archundia Nava, coordinadora médica de la subdirección de salud pública de los Servicios de Salud de Morelos (SSM) informó que el incremento es del 40 por ciento en comparación con años anteriores, lo que refleja el notable incremento en la incidencia de la enfermedad.

“Tenemos un incremento, de hecho, en meses anteriores se comentaba que el nuevo hospedero en cuestión de virus, iba a ser influenza y que iba a estar ganando en comparación del Covid-19… Podríamos decir que tenemos un incremento entre el 30 y 40 por ciento a comparación de años anteriores”

Rango de edad de los casos reportados

Los casos de influenza se han registrado principalmente en personas entre 15 y 60 años, sin reportes de infantes afectados por el virus.

¿Por qué debes vacunarte?

A pesar de la ausencia de defunciones o casos graves, aproximadamente el 80% de los individuos afectados por el virus no estaban vacunados. Por ello, hizo un llamado a la población para seguir el protocolo de vacunación.

El subtipo que se encuentra circulando en la entidad es el H1N1, por lo que las vacunas que están siendo aplicadas mediante los SSM son trivalentes, protegiendo a la población de los tipos H1N1, H3N2 y tipo B.





Archundia Nava explicó que la vacunación no previene totalmente la enfermedad, sino que reduce la severidad de los síntomas y evita el desarrollo de formas graves de influenza.

"La vacunación no previene la enfermedad, previene no desarrollarla de forma grave, es decir, que no estamos como tal, totalmente protegidos, pero al menos no desarrollamos la forma grave y con ello complicarnos, y tener una defunción. Son personas que en su mayoría, al menos en el 80 por ciento no se encontraban vacunados, sin embargo, ahí tenemos el sistema inmunológico combatiendo estas situaciones".

La coordinadora señaló que la cobertura de vacunación ha sido baja debido a una confianza excesiva de la ciudadanía ante los virus e infecciones respiratorias.

Los SSM anunciaron que la aplicación de los biológicos estará disponible hasta el mes de marzo en los centros de salud, y en diferentes lugares públicos de Morelos.

Con información de Emireth Cossio