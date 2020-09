Demandan que relevo de Margarita González sea especialista en el área

Al tiempo de desear que le vaya bien a Margarita González Saravia en su nueva encomienda, representantes del sector empresarial demandaron que el nuevo titular que sea nombrado por Cuauhtémoc Blanco, sea una persona experimentada que tenga la confianza de los morelenses, y no una gente ajena que no conozca el estado.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez destacó que es significativo que una morelense vaya a ocupar un puesto a nivel federal, por lo que la felicitó y deseó que le vaya lo mejor posible; pero ahora habría que ver quién va a ocupar la Secretaría, ante la importancia de la actividad turística para el estado, sobre todo ahora que reinicia el regreso parcial a la actividad económica.

Por su parte, Harry Nielsen León presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que fue un cambio sorpresivo y destacó que había proyectos por venir que iban a trabajar con Margarita González. Ante el cambio, el restaurantero dijo que lo ideal es que quien llegue a suplir sea una alguien con experiencia, que tenga la confianza de los morelenses y que no sea gente ajena, que no conoce, que no trabaja y no sabe la realidad del estado.

Antonio Sánchez Puron, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), destacó que González Saravia dejó un buen legado; "hizo lo que se pudo de acuerdo con las circunstancias del estado".

Asimismo, empresarios del turismo de romance, como es el caso de Néstor Figueroa León, de la empresa Asociación Pro tu Boda Morelos, expuso que pese a ser un sector de gran importancia en la generación de turismo, así como por la derrama económica que estos eventos dejan, no han contado con el apoyo de las autoridades para ser tomados en cuenta como un sector formal, por lo que dijo que ojalá que quien llegue a ocupar el cargo, les dé el lugar que les corresponde en la economía estatal.









