Ferias hasta el próximo año: Turismo

La secretaria de Turismo, Margarita González Saravia recomendó que los eventos que están contemplados el resto del año como Sabores Morelos y la feria de Yecapixtla, sean pospuestos hasta el próximo año como una manera preventiva al continuar en semáforo amarillo, porque recordó que los eventos multitudinarios únicamente están aprobados en semáforo verde.

Cuestionada de manera directa sobre el evento Sabores Morelos, dijo que se trata de un patronato de restauranteros y aunque no ha dialogado con ellos, debido que en octubre todavía no se ve que ya pueda haber semáforo verde dijo lo siguiente: “yo creo que no los van a realizar, es un patronato que lo organiza, pero es un evento multitudinario, y éstos sólo serán permitidos en semáforo verde, en ese evento llegan más de 50 mil personas al centro histórico, entonces es difícil que se haga, además no sabemos si tienen los recursos para hacerlo o no”.

Por lo tanto, es mucho más probable que se organice hasta el próximo año, y es que de parte del gobierno estatal no habrá ningún recurso debido a que los programas que estaban destinado a eventos fueron canalizados hacia la seguridad y salud ante la emergencia sanitaria.

En el mismo caso de la feria municipal de Yecapixtla, conocida como la feria de la cecina, que al igual es un evento multitudinario, “todo ese tipo de eventos creo que se van a ir hasta el próximo año”.

Por lo pronto, comenzará una campaña turística en Morelos donde se espera esté presente el secretario nacional del sector, además en esa misma oportunidad se habrá de hacer entrega del distintivo de anfitrión responsable de las empresas que tomaron la capacitación, la fecha tentativa es el 7 de octubre.

La funcionaria estatal celebró la apertura gradual de varios destinos turísticos como Tepoztlán, debido a que lugares como este sobre viven gracias a esta actividad, el caso de las bodas acaparan un 30 por ciento de ocupación en hoteles, aunque con el semáforo amarillo esperan que se incremente la presencia de personas hasta en un 60 por ciento.

Recordó que en Morelos, cerca del 65 por ciento de los balnearios, hoteles y restaurantes cuentan ya con la certificación y se les reconocerá el próximo octubre. Algo que celebró es que muchas de las empresas no quebraron y hoy se está tratando de apoyarlas.

Margarita González alertó que confía en mantener el presupuesto de este año en el 2021, pero también existe el temor de que disminuya debido a la difícil situación que existe en materia de Salud, es decir, los 80 millones del 2020 será difícil que aumenten, pero hay confianza de que sea la misma cantidad para el 2021.