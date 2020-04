Demandan organizaciones mejorar la calidad del aire

Las organizaciones que forman parte del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA) demandaron al gobierno federal y autoridades locales que forman parte de la megalópolis que ante la pandemia por el Covid-19, se tomen acciones de alto impacto, y es que, a pesar de las restricciones a la movilidad, los hábitos de consumo y procesos de producción y distribución de bienes y servicios siguen emitiendo diariamente compuestos orgánicos volátiles (COV).

Por lo tanto, advirtieron que, no obstante, la epidemia actual por Covid-19 el país enfrenta tres condicionantes de mala calidad del aire. La primera se refiere al periodo de altas temperaturas, intensa radiación solar y estabilidad atmosférica (propios de los meses de marzo, abril y mayo), que favorece la formación de ozono y la aparición de incendios.

La segunda es la endeble política ambiental y el incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de Salud Ambiental que ha regido en muchos estados sobre sobre todo en la parte central de la república, y ha dado como resultado ha sido una insuficiencia para reducir la contaminación atmosférica.

Es decir, a pesar de las restricciones de movilidad se siguen emitiendo diariamente compuestos orgánicos volátiles, como solventes, fugas de gas en calentadores y estufas, combustible evaporizado en las estaciones de servicio y en los automóviles sin control de emisiones evaporativas, productos cosméticos y de limpieza, entre otras fuentes.

Además, es importante señalar que la presencia de ozono (O3) no se ha logrado disminuir en la misma proporción que los otros contaminantes mencionados. Pero incluso a pesar de la alta presencia de COV en la atmósfera que debido a las interacciones químicas entre los contaminantes favorece la formación de O3 con la radiación y alta temperatura, la reducción de CO y de NOx derivados de las restricciones a la movilidad ha permitido que en estos meses no se hayan alcanzado los umbrales de contingencia como el año pasado, por ejemplo.

A pesar de que, según las cifras de la Comisión Nacional del Agua, este año se han tenido en marzo como el más de caliente de los últimos años en el país. Tan solo el año pasado, a estas fechas, ya se habían detonado las tres contingencias por ozono que se tuvieron en el Valle de México en todo el año.

Por todo lo expuesto anteriormente, el OCCA consideró que “nos encontramos ante una oportunidad única para repensar el modelo de movilidad que tenemos".

Por ello, los Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, hicieron un llamado urgente a las autoridades mexicanas y la sociedad en su conjunto para repensar el modelo de generación de energía, de consumo y de movilidad, orientado a la lucha contra la contaminación y la crisis climática.