Delitos 'viajan' a bordo de motocicletas

El robo de motocicletas en Morelos es uno de los delitos que más imperan en el estado. No por nada ocupa el segundo lugar a nivel nacional, toda vez que incrementó poco más del 77 por ciento de 2022 a 2023, según cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

Rafael Rueda Moncalian, presidente de dicho Consejo, opina que esta situación tiene graves consecuencias, pues deriva, además, en otros delitos de alto impacto como el homicidio doloso, robo -particularmente a negocios- y asaltos a peatones debido a la facilidad que tienen los delincuentes de poder moverse en este tipo de vehículos.

“Mientras sigan existiendo motocicletas con permisos de Guerrero y que no se pueda revisar si esa unidad tiene realmente un reporte, o mientras no se les ponga aquel famoso chip que tienen las motos para que a la hora de que pasen por un arco detector carretero o con las camionetas lectoras (se pueda verificar su estatus), esto no va a dejar de pasar”, detalló Moncalian en entrevista con El Sol de Cuernavaca.

Modus operandi

Asimismo, Morelos ocupa el segundo lugar nivel país en homicidio doloso, con una tasa de cada 100 mil habitantes, lo cual significa más de mil casos registrados tan solo en 2023. Pero uno de los modus operandi que los integrantes de grupos criminales utilizan para cometer estos crímenes es hacerlo a bordo de una motocicleta.

Esto se ha visto reflejado en algunos casos que son mediáticos, como el asesinato de la diputada local Gabriela Marín, o más recientemente el atentado que sufrió el empresario y político Javier Estrada, entre otros.

Robos con violencia

De hecho, en más del 50 por ciento de los robos cometidos con violencia se sigue el mismo modus operandi. “Es más fácil desplazarse en motocicleta o huir a bordo de una; la gente está delinquiendo más a bordo de estos vehículos, lo cual es muy peligroso”.

En este sentido, Moncalian agrega que la autoridad debe poner especial atención en este tipo de vehículos para conocer su procedencia y con ello detectar quiénes son los que los conducen, a fin de reducir los delitos cometidos a bordo de estas.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, los municipios de la zona metropolitana como Cuernavaca, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec registran un alto número de delitos.

En cifras, la capital morelense contabiliza 12 mil delitos denunciados ante la Fiscalía General; Jiutepec, tres mil 600; Temixco, un mil 900; Xochitepec, un mil 300, y Emiliano Zapata, un mil 600.

Durante los años 2022 y lo que va de 2023, particularmente en Temixco y Cuernavaca, las corporaciones de seguridad pública han implementado operativos para revisar el estatus de las motocicletas.

En el caso de Cuernavaca se puso en marcha el programa Moto Segura, que, impulsado desde la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), ha decomisado un mil 394 motocicletas debido a que los conductores no cuentan con documentación legal, como tarjeta de circulación, para acreditar la procedencia del vehículo.

Así lo informó Javier Antonio Tencle Santiago, director de la Policía Vial de Cuernavaca, al detallar que del universo de motocicletas aseguradas cerca de 500 no han sido reclamadas. “(Esto) quiere decir que el operativo sí ha rendido como debe ser".

Panorama en la Heroica

En los últimos años, el uso de motocicleta ha incrementado en el municipio de Cuautla, pues además de ser ahorradoras de gasolina, su compra es más barata y su tamaño es más pequeño a comparación de un automóvil, lo que permite trasladarse de un lugar a otro de forma más rápida y ágil, sobre todo por el tráfico.

Y, al igual que en otros municipios morelenses, el uso que se le ha dado a este medio de transporte también se ve reflejado en la incidencia delictiva, pues quienes los cometen viajan en ellas.

Las autoridades de Seguridad Pública Municipal informaron, sin embargo, que no se tiene un registro del número de delitos que se cometen a bordo de una moto y se deslindaron al precisar que esa información solo la puede proporcionar la Fiscalía Regional Oriente.

Aunque reportes de hechos delictivos del último mes señalan que más del 50 por ciento de los delitos han sido perpetrados por sujetos a bordo de una motocicleta.

Por su parte, el alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, reconoce que en la mayoría de delitos se usa moto.

“Se requiere hacer algo drástico para evitar que sigan ocurriendo estos hechos, pero requerimos del apoyo de la ciudadanía, ya que cuando se realizan los operativos se enojan porque los detenemos para checar sus unidades; dicen que solo les quitamos tiempo, cuando solo queremos evitar que circulen unidades irregulares”.

Y, por lo anterior, en la Heroica se lleva a cabo permanentemente el Operativo Casco Seguro, contemplado en el Reglamento de Tránsito Municipal.

El director de Vialidad, Daniel Vallejo Torres, detalla que durante el operativo efectúan alrededor de 25 infracciones a conductores de motos. Dijo que en el corralón municipal hay cerca de 800 motos retenidas, de las cuales un dos por ciento se trata de unidades puestas a disposición por parte del Ministerio Público.

La nueva estrategia de seguridad implementada por el municipio contempla la realización de operativos y retenes exclusivamente para motocicletas que circulen con dos tripulantes adultos y vehículos con vidrios polarizados. / Con información de Dulce Gaviña