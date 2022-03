Dan patrullas y reconocimientos a elementos de Jojutla

En Jojutla, entregan nuevas patrullas a Seguridad Pública Municipal y se seguirán operando los drones y poniendo alarmas vecinales para redoblar las medidas se seguridad pública que sigue siendo una de las prioridades desde hace tres años que se asumió el cargo dio a conocer el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante.

En la plaza de la Soberana Convención Revolucionaria, se dieron cita integrantes del cabildo y los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para hacer la entrega formal de tres camionetas patrullas y un auto patrulla, se trata de unidades nuevas que adquirieron y equiparon con recursos propios del municipio.

En el evento público, el alcalde advirtió: “como todos lo saben desde hace tres años nuestra prioridad siempre ha sido la seguridad pública del municipio, sin duda no es fácil tener que llevar a cabo varias accione que se tienen que generar día con día, para brindar seguridad a la gente, es la principal demanda de la sociedad y como tal nosotros no nos hemos lavado las manos, porque pudo haber sido fácil aventar la bolita y echarle la culpa al gobierno estatal y al gobierno federal y nuestra responsabilidad y sobre todo la empatía de este Cabildo para con la gente y la sociedad se debe ver reflejado en acciones como estas”

Reconoció las críticas por haber implementado vigilancia con tecnología, con los drones y videocámaras, con la instalación de las alarmas vecinales, que a veces funcionan a veces no, porque no es fácil combatir un lastre que desgraciadamente le ha pegado tanto a la sociedad, sobre todo en los últimos años, y no hablo de los últimos 4 años, habló de más de una década que ha avanzado este tipo de acciones en contra de la sociedad y que desde hace un poco más de 3 años, estamos nosotros combatiendo y ha dado buenos resultados.

Dijo en torno a los datos en la fiscalía que dan cuenta de cómo ha bajado el índice delictivo en Jojutla; “falta mucho por hacer sin duda, pero aquí junto con los regidores, regidoras, la síndica municipal, les quiero decir que no vamos a parar, seguiremos trabajando a favor de la ciudadanía y la muestra es la entrega de estas nuevas patrullas, tenemos la confianza con el comandante Nava, y de los elementos que día a día arriesgan la vida por la sociedad y muchas veces son juzgados malamente y no valoran, no saben que ellos también son padres madres, que también se preocupan por su labor y que por eso tienen que tener los mejores elementos.

“Hoy les digo con orgullo a nombre del Cabildo de Jojutla 2022-2024, que estás unidades no son arrendadas, son propiedad del municipio de Jojutla, qué diferencia de muchas empresas se dedican a vender patrullas, lo que hicimos fue armarlas, son unidades nuevas, de agencia y que se les fueron adaptando desde la pintura, en talleres locales, hasta la adquisición de las piezas que debe tener una patrulla, para estar al 100% de la efectividad que se requieren, como las torretas, las sirenas y todo lo que tiene que llevar, y los costos y gastos se pueden consultar en la página de transparencia, para que puedan comparar”

“Lo que estamos haciendo es por el bien del municipio es brindar la seguridad y de esta forma avanzamos en combatir lo que tanto nos ha pedido la sociedad” y reconoció que falta mucho pero se seguirá trabajando para poder brindar lo que la sociedad reclama del gobierno, qué es la seguridad de su pueblo, y seguiremos trabajando de la mano con la gente, para ir combatiendo la inseguridad de Jojutla.

En Jojutla bajo la taza de los homicidios y en los últimos tres años no se ha registrado ningún feminicidio, ningún secuestro, desgraciadamente sigue registrando homicidios pero confía que sean menos y llegue el día en que ya no haya más, dijo al agradecer y reconocer a los comandantes y personal que labora día con día en el Ayuntamiento, brindando esa seguridad a la Comisión Estatal de Seguridad Pública con quién tenemos acuerdos y con quien en breve estarán formando el convenio del Mando Coordinado.





Este mismo día se entregaron reconocimientos a los elementos de seguridad pública que aprobaron el curso “Cadena de Custodia” hombres y mujeres policías recibieron este reconocimiento de manos del cabildo de Jojutla.

