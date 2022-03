Se certifica el 89 por ciento de operadores del trasporte público en Jojutla

En 89% de operadores del servicio de transporte público acreditaron el curso de profesionalización, así como el examen toxicológico y físico, dio a conocer Leopoldo Odriozola Reyes presidente de Ruitas Unidas del Sur.

En el auditorio municipal Juan Antonio Tlaxcoapán de Jojutla, fueron clausurados los cursos de capacitación a operadores del transporte público que circulan en los municipios de la zona sur del estado de Morelos, trascendiendo que la mayoría llegan a Jojutla la ciudad comercial de esta región.

Entrevistado al respecto el presidente de Rutas Unidas del Sur y representante de la Ruta 2, Leopoldo Odriozola Reyes, confirmó que se cumplió con la disposición oficial establecida desde el mes de Agosto del año pasado, donde se establecieron acuerdos; “no solo fue el incremento del pasaje, sino también que los conductores cumplieran con estos requisitos”.

Entre otros puntos del acuerdo es que cada una de las unidades contara con un GPS para su geolocalización y evitar así robos o que se salgan de la ruta, lo que garantiza aún más la confianza con el usuario del trasporte público, ya que con estas medidas se redujo el robo de unidades.

Reconoció que fueron 700 conductores los que aprobaron los exámenes de conocimiento, toxicológicos y físicos, lo que les avala la acreditación, documento que se exhibe para la confianza y seguridad de los usuarios del trasporte y los mismos permisionarios.

Esta capacitación estuvo a cargo del Conalep y la Secretaría de Movilidad y Transporte. El curso tuvo un costo alrededor de 500 pesos, ya que integra la capacitación y el gafete oficial que obtienen con la acreditación de este curso. Que aclaro que continuará dando siempre y cuando se junten 20 personas mínimo, ya que el objetivo es que el 100 % de los operadores cumplan con esta disposición.

Odriozola Reyes, agradeció el apoyo de las autoridades municipales de Jojutla, que dieron las facilidades para que dicho curso se efectuara en la parte alta del auditorio municipal.

Recomendó a los conductores respetar los lineamientos como trabajadores del volante, no conducir con exceso de velocidad, no usar el celular cuando están al volante, mantener unidades limpias y en buen estado, no exceder el número de pasajeros y continuar con las medidas de salud, con el uso de cubrebocas.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter