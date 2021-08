Custodian vecinos de Cuernavaca los pozos de agua

Como El Sol de Cuernavaca lo había adelantado, el megabloqueo por falta de agua en la capital del estado no se hizo este lunes gracias a que los ciudadanos de las colonias Teopanzolco, Revolución y Ciudad Chapultepec reconectaron la energía eléctrica a los pozos que los abastecen de agua.

Sin embargo, vecinos de otras colonias decidieron hacer sus propias manifestaciones y cierres de circulación debido a que, de la misma manera, llevan varios días sin el vital líquido.

Los primeros fueron habitantes de la colonia Satélite, segunda sección, quienes afirmaron que llevaban más de una semana sin el suministro y que eso los motivó a seguir los pasos de los ciudadanos que durante la semana pasada protestaron.

“Lo triste de esto es que pagamos el agua de manera puntual y si no la pagamos, nos cobran recargos y es un sufrimiento de mucha gente que no tiene agua”, afirmó Raúl Carrillo.

Cerca de las 10:30 horas, cerraron el paso sobre el bulevar Cuauhnáhuac, justo en el entronque con el Paso Exprés en dirección oriente, es decir, hacia Jiutepec. Pero en seguida personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), llegó para dialogar.

Mientras este problema se resolvía, otro se gestó en la colonia Ciudad Chapultepec, pues los vecinos lanzaron cohetones para convocar al mayor número de residentes posibles, pues tenían la sospecha de que personal de la CFE y Guardia Nacional llegarían para volver a cortar la energía a los pozos que ellos mismos habían reconectando este fin de semana.

“Efectivamente, una gran parte de esta colonia y otras más se encuentran todavía sin el vital líquido, por lo que pedimos a las autoridades pronta resolución. Nos gustaría y exhortamos a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, que hagan una mesa de diálogo”, dijo Enrique Carmona Beltrán, presidente del Consejo Ciudadano de Ciudad Chapultepec.





Usan a SAPAC como caja chica: Cuauhtémoc

"Me dejaron una deuda de 80 millones de pesos en el SAPAC, nosotros sí pagamos a CFE y nos cortaron solo una vez, pero es increíble que (hoy) tengan una deuda de 280 millones de pesos, es responsabilidad de él (el presidente municipal) por tener a gente mafiosa en el SAPAC”, aseveró el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. A pesar de que hoy no es su responsabilidad evitar mayores problemas a los ciudadanos, comentó que ya gestiona a nivel nacional alguna forma de evitar estos cortes a los pozos.

“Es increíble que tengan una deuda de 200 millones de pesos, y que la quieran echar al gobierno del estado, claro que no, es responsabilidad de él, por tener a gente mafiosa en el SAPAC, nosotros vamos hacer todo lo posible para gestionar en la CDMX". En todo caso, dijo, "es hoy el edil capitalino quien ha usado como caja chica el organismo, esa es la realidad".

Al respecto, el alcalde electo José Luis Urióstegui señaló que el problema ha crecido por la ineficiencia de quienes están en el organismo operador de agua potable, porque es claramente una deficiencia administrativa y no una falta de agua; por ello, solicitó prudencia a los ciudadanos para no realizar bloqueos porque no se soluciona nada con ese tipo de acciones.

Con información de Israel Mariano