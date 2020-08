“Cumpla con su palabra”: piden campesinos a Cuauhtémoc Blanco en Anenecuilco

A ciento cuarenta y un años del nacimiento de Emiliano Zapata Salazar, la secretaría general del Congreso Agrario Permanente (CAP) aprovechó la ceremonia oficial realizada por el gobierno del estado, en el Museo Casa Zapata de Anenecuilco, municipio de Ayala, para recordarle al gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, las promesas que hizo durante sus tiempos de campaña, cuando se comprometió a trabajar a favor del campo. Dos años después, le pidió a él y su gobierno cumplir con sus palabra.

“Esas palabra que usted se engalanaba de decir que era ciudadano, de decir que había sufrido junto con nosotros desde un principio, le pedimos que esas palabras las retome, las recuerde y nos ayude usted a una lucha nacional por un mejor presupuesto hacia nuestro estado, para que el campo no sea abandonado, que sus palabras tengan valor y mayor peso en la política nacional”, expresó Martha Olivia López Flores, secretaria general del CAP.

López Flores recordó que actualmente los campesinos sufren las consecuencias que ha dejado en el campo no sólo la pandemia del Covid-19, sino también el recorte al presupuesto aplicado por el gobierno federal.

“Necesitamos que ustedes que están al frente del gobierno cumplan con su palabra y permita que el desarrollo del campo llegue a nuestro estado”, dijo.

En respuesta, el gobernador de Morelos afirmó que en los últimos días ha sostenido reuniones con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como integrantes de su gabinete para solicitar apoyo para el sector, al que consideró esencial para el crecimiento de la entidad:

“Estoy tocando las puertas y no les vamos a fallar, siempre he dicho que la prioridad del gobierno es la gente del campo, la gente humilde; como usted dijo, yo vengo de abajo y de picar piedra. Ustedes han visto que he estado con el presidente y los secretarios de su gobierno y nos han abierto la puerta, y voy a seguir luchando para que no le falta nada a la gente del campo”, afirmó al término del discurso con el que culminó la ceremonia.

Reconocen a morelenses destacados

Cada año, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) reconoce los aportes de morelenses que destacan en los ámbitos de la investigación, la producción, la industrialización y exportación y el mérito agrario con la medalla Emiliano Zapata Salazar, una condecoración que este 2020 fue entregada por el gobernador de Morelos al investigador Héctor Manuel Sánchez (medalla póstuma), los productores Humberto Sandoval Zamora y Gilberto de León Carbajal; y la empresa Catania México, ubicada en Morelos desde 2012, cuya principal actividad es la producción de higo y destaca por haber sido la primera en exportarlo a Estados Unidos.

Comisariados refrendan postura contra la termo

En Cuautla, Comisariados y Comités en defensa del agua de Ayala emitieron un pronunciamiento en el que se dirigieron a las autoridades de gobierno para manifestarse contra le cesión del agua del río Cuautla a favor de la termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral Morelos, al afirmar que durante el periodo de contingencia sanitaria de Covid-19 se ha les ha convocado a asambleas en las que se busca firmar el Convenio de Concertación cuyo objetivo sería, según manifestaron, "concluir el acueducto para llevarse el agua del río Cuautla para la termoeléctrica de Huexca".

La protesta se llevó a cabo en la Plaza de la Revolución del Sur, lugar donde reposan los restos de Emiliano Zapata Salazar.