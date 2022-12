Cuernavaca, sin albergues para indigentes

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Cuernavaca, carece de albergues para indigentes de la capital morelense, así como de un censo de cuántas personas hay en situación de calle informó la presidente del organismo Luz María Zagal Guzmán.

En entrevista, señaló que a pesar de desconocer el número de personas en situación de calle, ahora llevan a cabo una campaña de recolección de cobijas, abrigos y otras prendas para poder apoyar a estas personas durante la temporada de invierno.

“No tenemos albergues como tal, hemos requerido apoyo... hemos acudido al gobierno del estado, siempre nos han apoyado”, dijo Zagal Guzmán.

De la misma manera, señaló que suelen solicitar el apoyo del DIF Morelos para ayudar a los adultos mayores en situación de calle.

“Cuando se requiere de alguna ayuda, pasen con nosotros, tenemos ayuda de una ocasión y ahorita lo que estamos haciendo son campañas de colectas con el programa “Ayudas con Amor”. Estamos recolectando cobijas, suéteres”, destacó.

¿Tienen algún censo de indigentes?

"No, la verdad no lo tengo", respondió Zagal Guzmán, quien aseguró que son desconocidas las cifras oficiales sobre las personas en calidad de calle, los motivos de no tener un hogar y cuántas son nativas del estado, o bien si provienen de otras entidades federativas, esto de acuerdo con el Consejo Estatal de Población (Coespo).

Sin embargo, refirió que la falta de conocimiento sobre los indigentes son por su movilidad continúa, pero la estimación es a nivel nacional, en el año 2020 solamente tenían el dato de que un 13 por ciento del total de los mexicanos carecían de un hogar.

Y aseguró que los gobiernos estatales carecen de indicadores confiables y precisos sobre el número de población callejera, pues solamente suelen basarse en los datos que ofrece el INEGI y por el último informe proporcionado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).







➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local