Cubrebocas contaminan el río Cuautla, barrancas y canales

El director de Protección Ambiental y Ecología, Raúl Hernández Rivera confirmó que se han detectado desechos especiales en río Cuautla, así como en barrancas y canales, siendo principalmente cubrebocas, por lo que hizo un llamado a la población a realizar la separación de residuos y depositarlos en los camiones recolectores.

"La gente sigue sin entender que los residuos especiales deben de ser separados y marcados, para evitar precisamente esto, que vayan a parar al río".

Recientemente se dio a conocer a nivel nacional que en el mar y plazas se estaban encontrando cubrebocas que bañistas tiran o pierden, lo que genera no sólo contaminación ambiental, sino un riesgo de contagiarse de coronavirus Covid-19.

Pero sin ir tan lejos, el funcionario municipal informó que de manera constante se puede observar como ciudadanos ha optado por tirar este tipo de basura en el río Cuautla, aumentado así su contaminación y otros riesgos.

Esto se hace a pesar de que se implementó una campaña para separar residuos sólidos especiales, como cubrebocas utilizados, guantes y cualquier otro tipo de insumo que pueda ser susceptible de contagio.

Hernández Rivera recordó que está vigente la campaña de Residuos Sanitarios de Manejo Especial (RSME) y Acciones de Ecología Humana frente al Covid-19, que busca concientizar a la población a adquirir el compromiso de dar un manejo especial y responsable estos residuos a través de una intensa campaña de concientización que promueva la separación responsable de los residuos sanitarios, así como su recolección, traslado y disposición final.

A través de esta campaña se pide que todos los residuos de manejo especial como guantes desechables, cubrebocas, pañuelos, pañales desechables, chicles usados, cepillos dentales en desuso, toallas sanitarias, cajas de medicamentos, jeringas usadas u otro material que pudiera contener saliva o mucosa humana, sean depositados dentro de envases o botellas de plástico o bolsas recicladas de cualquier tamaño, una vez dentro desinfectar con cloro diluido y además el identificar con la palabra RME con plumón de aceite.

Sin embargo, dijo que es muy poca la gente que llega a hacerlo, "la gente sigue manejando su basura como siempre, no la separa, no recicla, toda la deposita en bolsa y así la tira en los camiones, si bien nos va, si no la deja en la calle o en este caso en la ribera del río contaminando así este afluente".