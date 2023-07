Cuauhtémoc Blanco presume 'autorización' para contender en CDMX

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo reveló que posee una "autorización" para contender por un cargo de elección popular en la Ciudad de México (CDMX), esto previa encuesta al interior de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido en el que milita actualmente.

El exfutbolista reveló que tuvo una conversación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre sus aspiraciones políticas:

"Ya lo he platicado, me dieron autorización, entonces, como siempre dijo el Presidente, son cuestiones que se van a encuestas. Me meteré a una", confirmó Blanco Bravo.

Al ser cuestionado sobre si dicho cargo corresponde a la alcaldía de Cuauhtémoc, lugar de donde es originario, el Gobernador rechazó la posibilidad.

Además de sus ambiciones políticas, Blanco Bravo destacó las necesidades de la gente y las deudas que existen en los municipios y el estado.

"Hemos tenido exgobernadores y presidentes municipales que van y vienen, dejando deuda tras deuda, y no se vale", afirmó.

Al hablar sobre su manejo de las críticas y rumores, Blanco manifestó: "Me da risa. Como siempre he dicho, no me importa lo que la gente diga, lo que me importa es la gente y su agradecimiento hacia mi persona y hacia los secretarios. Eso es lo más importante".

También dio a conocer su interés por llegar a la presidencia de México, no obstante, aseguró que aún no es su tiempo.

Durante la entrega de cisternas domiciliarias en el municipio indígena de Hueyapan, Blanco Bravo declaró: "Sí, me encantaría [candidatarme para la presidencia], pero cuando lleguen los tiempos".

Aunque dijo que muchas personas le sugirieron que se postule para la presidencia, Blanco Bravo mantiene una visión a largo plazo: "Hay que ir poco a poco. Como siempre digo, no soy hambreado, voy poco a poco", afirmó.

Regresar al futbol es su plan "B"

Pese a la presión pública, Blanco Bravo expresó que tiene otros planes en mente, si es que la oportunidad política no se presenta: "Si no se da, me dedicaría a volver al futbol, que también es mi pasión".

Blanco Bravo aseguró que no cierra la puerta a otros objetivos. "Mi meta es otra", confesó el Gobernador, "me encantaría algún día ser entrenador del América o de la Selección Mexicana. Eso sería un gran logro para mí".