Gobernador felicita a diputados por ampliar presupuestos

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo felicitó a los diputados del Congreso del Estado por la ampliación presupuestal que hicieron para la Secretaría de Movilidad y Transporte y para la Comisión Estatal del Agua, luego de señalar que dicha problemática no le afectaba a él, sino a la ciudadanía.

"La verdad que ahora si los felicito por hacer esas buenas acciones y esperemos que sigan así, apoyando a la gente. Que ya se dejen de pleitos y de rencores", mencionó.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Durante el arranque de la construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia 10 de Abril y Guadalupe Victoria en Zacatepec, el Gobernador fue cuestionado sobre si llamará a los legisladores a tener un diálogo, a lo que respondió:

"Ojalá tengamos un diálogo como les he dicho, pero ellos agarran la bandera y parece que quieren que mi gobierno fracase... ya se los he dicho muchas veces, yo no soy como decimos en el futbol, mala leche. Soy buena persona, aunque me vean con cara de perro, así la tengo".

Estas declaraciones las realizó en la colonia Guadalupe Victoria de la población de Galeana en Zacatepec, donde un grupo de vecinos se opone a la construcción de una base para la Guardia Nacional.