Agresiones policiacas lesionan la confianza: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo rechazo los abusos de la policía, como el que se registró el fin de semana en el operativo de alcoholímetro en Zacatepec, ya que dijo lesionan la confianza de los ciudadanos, sin embargo, considerara que los operativos son necesarios para combatir los accidentes.

Por lo pronto la Fiscalía General dio a conocer que se inició una carpeta de investigación contra el director de Tránsito de Zacatepec.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Entrevistado en torno a las reiteradas quejas de los abusos en los que incurren los elementos de tránsito y seguridad en los operativos de alcoholemia, el Gobernador manifestó lo siguiente: "Hay que respetar a los ciudadanos, lo que pasa es que también a veces los ciudadanos se ponen un poquito ebrios y se ponen a encarar a los policías... siempre se los he dicho a los policías, hay que tener la cabeza muy fría y no deben permitir esos abusos, el presidente municipal debe hablar con los elementos policiacos y lo más importante es dar resultados a la ciudadanía y no agredirlos, ponen un mal ejemplo a toda la corporación".

Seguridad Exhiben presunto abuso de poder de elementos de Tránsito en Zacatepec

El fin de semana se hizo viral un video donde se ve que, durante un operativo agreden y detienen a dos estudiantes del Tecnológico de Zacatepec, el director de tránsito, al ver que lo estaban grabando atraviesa la carretera, desenfunda el arma y la vuelve a guardar.

Ante estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción Morelos abrió una carpeta de investigación de oficio sobre los presuntos actos intimidatorios realizados por Omar “N”, en contra de un ciudadano que lo grabó mientras elementos de su corporación sometían con aparente uso excesivo de la fuerza a varios jóvenes.

Este lunes 3 de julio el alcalde, José Luis Maya Torres dio a conocer que el director de Tránsito y Vialidad fue removido del cargo.