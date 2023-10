Cuauhtémoc Blanco niega meter mano en proceso interno de Morena

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo afirmó que no metió las manos dentro del proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para definir al coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado.

El mandatario estatal señaló que por su parte no hubo un "dedazo" para la designación de quienes integran la encuesta final para elegir al próximo candidato para la gubernatura de Morelos.

Incluso, el titular del Ejecutivo dijo estar sorprendido de que ingresará Juan Salgado Brito a la lista que otorgó la Comisión de Elecciones a nivel nacional de Morena.

Asimismo, mencionó que respeta todo el proceso que realizó Morena y las decisiones que tomaron, además señaló que no se entregará en ningún tipo de polémica o de "dimes y diretes".

"A mí me sorprendió que haya quedado Juan Salgado Brito, a todos nos sorprendió porque es la verdad, entonces, ¿dedazo? Pues quien sabe de quién haya sido. Pero como te digo, yo no me meto, yo respeto las decisiones de Morena", expresó Blanco Bravo.

"Gente envidiosa" me quiere separar del presidente: Blanco Bravo

El Gobernador de Morelos indicó que su relación con Claudia Sheinbaum, así como con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúa firme.

Esto lo mencionó luego de que se hicieran señalamientos donde se afirmó que había una ruptura, porque no había acudido a un acto público que encabezó el jefe del Ejecutivo federal.

Blanco Bravo descartó tal situación e incluso dijo que está dispuesto a apoyar a Claudia Sheinbaum en caso de que ella lo requiera.

Sobre su relación con López Obrador, Blanco Bravo dijo que hay gente que mete cizaña entre ambos con la intención de dividirlos.

"Yo no menosprecio al presidente, siempre voy a estar agradecido, pero pues ya sabes que así es la grilla, quieren aventar cosas que no son", puntualizó.

