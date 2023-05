Cuauhtémoc Blanco 'ni picha, ni cacha, ni deja batear': Sánchez Zavala

El arranque de obras a través del Fondo de Infraestructura Municipal seguirá operando así sea con sólo el 40 por ciento del presupuesto, aseguró Francisco Sánchez Zavala, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado.

Sánchez Zavala lamentó que en cinco años no se hicieron obras suficientes, por lo que, el Congreso del Estado a través de los diferentes diputados destinó recursos para ello.

"Hay muchos proyectos en los municipios del estado que se habían etiquetado, muchas obras que ya estaban concretadas y a punto de arrancar, pero ya se está viendo con los alcaldes el hacerlo. Si el 40 por ciento es el recursos que se va a utilizar, eso será lo que se va a invertir", dijo.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Asimismo, destacó que debido a la controversia, el gobierno del estado no ha mostrado avances, ni hace el trabajo que tanto se requiere, "al parecer el gobernador ni picha, ni cacha ni deja batear. Son cinco años que no muestran avance y que le ha quedado a deber al estado de Morelos".

El legislador mencionó que el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que sólo se utilizará el 40 por ciento de los recursos del presupuesto 2023, aprobado por el Congreso del Estado.

"Los recursos no se para, no nos quedamos en la inoperancia, ya hay un avance en la distribución y se verán tangibles los resultados. Hay quienes le apuestan a que estas obras no se realicen, hay quienes hacen todo lo posible por bloquear y detener el avance que Morelos tanto requiere y su habitantes están demandando".

Sánchez Zavala no descarta ir por la gubernatura

El diputado local no descartó buscar la gubernatura de Morelos por el Partido Acción Nacional (PAN).

"A mí lo que me interesa es que le vaya mejor a Morelos y en eso nos estamos enfocando trabajando para los morelenses", refirió sobre el tema.

Por el momento, será el PAN quien tome las determinaciones pero no se descarta la posibilidad de ser candidato a la gubernatura de Morelos.









Únete a nuestro canal de YouTube