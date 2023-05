Cuauhtémoc Blanco da su aval al alcalde de Tetela del Volcán

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) determinará la reinstalación del presidente municipal de Tetela del Volcán, Luis Antonio Martínez al revocar el resultado de la asamblea realizada por habitantes de Tetela del Volcán el pasado nueve de marzo, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo pidió a los pobladores respetar la decisión tomada por el Tribunal.

"Yo le digo a la ciudadanía que esté tranquila y que respete la decisión tomada por el Tribunal".

Dijo que al no existir argumentos para la destitución del alcalde el TEEM le está dando la razón al edil, por lo que, el gobierno del estado será respetuoso de la decisión tomada, al igual que lo debe de hacer la población.

"Hay que respetar, siempre lo dicho nosotros somos respetuosos y si no había argumentos para destituirlo le están dando la razón a él. Yo respeto al Tribunal que dice que no hubo los elementos y por eso no fue destituido".

Fue el 08 de mayo cuando el TEEM ordenó la reincorporación de Luis Antonio Martínez como alcalde de Tetela del Volcán, así como, de los regidores Alondra Pérez Reyes y Florencio Sánchez, luego de dejar sin efecto las licencias definitivas para separarse del cargo que se firmaron en sesión pública el pasado nueve de marzo, al señalar que fueron firmadas bajo coacción.

El Gobernador visitó el municipio de Yautepec en donde encabezó la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata, la cual tuvo una inversión de más de 11.4 millones de pesos con un beneficio para más de 150 familias.

El mandatario estatal reiteró su compromiso con la gente de Yautepec al entregar una obra que por mucho tiempo fue solicitada y compartió que trabajará para atender todas las demandas de los ciudadanos.















