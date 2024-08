Cuauhtémoc Blanco: 5 momentos polémicos en su carrera política

Este 1 de septiembre Cuauhtémoc Blanco Bravo, exfutbolista profesional y exalcalde de Cuernavaca, dejará de ser gobernador de Morelos para rendir protesta como diputado federal en el Congreso de la Unión.

Por eso hoy traemos para ti una selección de cinco momentos polémicos que marcaron la carrera política del ídolo del barrio bravo de Tepito.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!





Local Feliz y contento, así se irá Cuauhtémoc Blanco de Morelos

1. El cobro de 7 millones de pesos

En 2015 el extinto Partido Social Demócrata lo postuló a la alcaldía de Cuernavaca, la capital morelense. Tras ganar las elecciones y a un año de asumir la presidencia municipal, el exfutbolista rompió toda relación con el PSD.

El exsecretario del Ayuntamiento en ese entonces, Roberto Carlos Yáñez, reveló que Blanco Bravo cobró siete millones de pesos por participar como candidato, mientras que su representante, José Manuel Sanz, pidió departamentos de lujo, bebidas y camionetas.

Local Congreso no avanza con solicitudes de juicio político contra el Gobernador

2. Huelga de hambre

En diciembre de 2016, Cuauhtémoc Blanco inició huelga de hambre luego de que el Congreso del Estado votara a favor de iniciarle un proceso para destituirlo del cargo, en virtud de que presuntamente violó las leyes electorales, entre las cuales figura una regla que lo obliga a demostrar que tiene vivienda en Cuernavaca.

La huelga de hambre tuvo lugar frente a la catedral de la ciudad y desde ahí exigió el respeto al voto ciudadano. La acción de Blanco Bravo terminó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el proceso iniciado por el Legislativo local al declararlo inconstitucional.

Cuauhtémoc Blanco durante la toma de protesta como alcalde de Cuernavaca. /Cortesía | Patricia Morales | cuartoscuro.com

3. De exfutbolista a gobernador

Luego de su paso por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco anunció que buscaría la gubernatura de Morelos en 2018. En esos días juraba "por su madre" que haría política de puertas abiertas para todos los ciudadanos.

Contra todo pronóstico, la estrella deportiva anotó gol y resultó ganador en las elecciones, dejando en la contienda a Víctor Manuel Caballero, del PAN, y a Rodrigo Gayosso, del PRD.

Deportes Recuerda el medio futbolístico al número 10: Cuauhtémoc Blanco

4. El juego de golf y las vacaciones a Brasil

Mientras varias zona de Morelos sufrían inundaciones por las lluvias en 2021, el gobernador Cuauhtémoc Blanco jugaba golf con el empresario Aurturo Elías Ayub y el exjugador Jorge Campos. Las críticas arreciaron contra el mandatario, quien se justificó:

“Yo no le veo nada malo, tengo una muy buena amistad con Arturo Elías y me marcó, me vine a desayunar con él y soy un ser humano, tengo derecho a jugar golf, pádel, fútbol... Pero lamentablemente así es la política”.

Meses después y en medio de la crisis de violencia desatada, el gobernador dejó temporalmente el cargo para irse a vacacionar a Brasil. Esta vez dirigió un oficio al entonces secretario de Gobierno, Pablo Ojeda: "En ejercicio de mis funciones, hago saber a usted que durante el periodo comprendido del primer minuto del 17 de diciembre al dos de enero del 2022, me separo de mis funciones, lo que le informo para que supla mi ausencia en términos constitucionales y legales”.

5. La foto con supuestos líderes criminales

En enero de 2022, El Sol de México publicó una fotografía del gobernador Cuauhtémoc Blanco junto a tres presuntos líderes criminales. En la imagen –verificada por el equipo de fotografía de la Organización Editorial Mexicana– se observa (de izquierda a derecha) a Irving Eduardo Solano Vera El Profe y/o El Gato.

A su lado aparece Homero Figueroa Meza, La Tripa, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica o Los Tlahuicas. Y en el extremo derecho aparece Raymundo Isidro Castro Santiago, El Ray, líder regional del CJNG en Morelos.

No obstante, Blanco Bravo justificó dicha fotografía con una simple declaración: “Soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo”.