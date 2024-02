Cuauhtémoc Blanco llega al quinto informe con varios temas pendientes

Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado de Morelos, rendirá este día su quinto y último informe de gobierno con grandes pendientes por atender, principalmente en los temas de seguridad, transparencia, rendición de cuentas, obra pública y desarrollo integral, coinciden diversos sectores de la sociedad morelense.

De acuerdo con Roberto Salinas, director general del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, la administración de Blanco Bravo “fue una gestión que nunca encontró el rumbo”.

El centro que dirige ha evidenciado presuntos actos de corrupción por parte del Ejecutivo estatal; “desde la ciudadanía podemos pensar que no hay resultados palpables, que no sabemos cuál es el rumbo que se marcó desde un principio”.

Para Roberto Salinas será interesante saber qué se informará y qué datos se presentarán en el informe, “¿cómo ven desde el gobierno lo que han hecho?”.

"No podemos decir que vemos un cambio sustancial en cualquiera materia, como desarrollo social, desarrollo económico, salud, seguridad. Nos parece que fue una administración que trabajó sin un rumbo, sin una visión, sin rendición de cuentas y sin un ejercicio de trabajo constante con la ciudadanía”.

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo, fue un gobierno alejado de la gente y la transparencia.

Lo anterior, asegura Roberto Salinas, se refleja en los resultados.

Morelos es de los últimos lugares hoy en día, pobreza, mal desarrollo económico, seguridad y creo que en general los resultados que se van a entregar son mínimos, escasos que no representan a una institución estatal, sino únicamente una institución que se ha dedicado a sobrellevar los temas que, en teoría, deberían estar atendiendo.

'Un gobierno marcado por la violencia'



José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, asegura que la inseguridad y la violencia son las marcas que ha dejado la administración de Blanco Bravo, particularmente en temas de feminicidio.

Los resultados son evidentes ha habido un incremento en casos de feminicidio desde que él está en el poder y por lo tanto quiere decir que no todas las medidas se han cumplido.

En ello coinciden también los empresarios, quienes afirman que el estado no ha logrado un avance por el tema de la inseguridad que se vive en el estado.

De acuerdo con Rodrigo López Laguardia, presidente de la Cámara Nacional de Comercio-Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Cuernavaca, la falta de seguridad en carreteras es un tema que ha golpeado a la iniciativa privada, pues debido a la inseguridad se ha hecho más complicado ocuparlas, por lo que se ven limitados a tener que reducir horarios y días de trabajo ante los robos a mercancía.

Destacó que en los últimos años incrementó la inseguridad en comercios, extorsión y robo de unidades en el trabajo, temas que, dijo, el gobierno del estado no ha logrado resolver.

“El sector empresarial no ha visto que el estado mejore, al contrario, cada vez viene más complicado. No hay una atención específica para resolver los problemas; sigue habiendo diferencias entre el gobierno municipal, el estatal, el federal y eso hace que se echen la culpa unos a otros, y realmente no se genere una buena estrategia”.

Dijo que, ante este panorama, los empresarios y comerciantes han tenido que modificar su forma de trabajar, muchos negocios poniendo rejas, sistemas de alarmas y cámaras como algo indispensable, y pese a eso aún siguen teniendo complejidades.

En octubre de 2022, las distintas cámaras empresariales enviaron un pliego petitorio a los tres poderes de gobierno para solicitar estrategias de seguridad, sin embargo, pese a que se le dio seguimiento, no ha habido respuestas claras ni buenos resultados.

Evidente, falta de desarrollo: diputado

“En Morelos es evidente la falta de desarrollo; la falta de empleo aqueja a todos los morelenses”, dijo el diputado Eliasib Polanco Saldívar en el marco del quinto informe de gobierno del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En los últimos años, dijo, “no ha habido obra pública de impacto, desarrollo económico ni empleos; el estado está sumido en un problema de inseguridad nunca antes visto".

Este 15 de febrero, el Congreso local recibirá la glosa del quinto informe de gobierno de Cuauhtémoc Blanco, al que, según el legislador, le dará puntual seguimiento.

Con información de Maritza Cuevas y Jessica Arellano