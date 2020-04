CuarenCuerna: Aplausos para los héroes anónimos de Covid-19

Iniciaré con esta frase de Averroes, filósofo y médico árabe de la edad media “La ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio lleva a la violencia”.

Hoy en día nos encontramos ante la enfermedad COVID-19 ocasionada por el virus SARS-CoV-2, pero afortunadamente contamos con el apoyo de muchos héroes anónimos como el personal de salud, bomberos, químicos, biólogos, entre otros. Sin embargo, quiero decirte que no todo el personal de salud atiende a enfermos de COVID-19. Aquellos que lo hacen para salvar la vida de otros, se exponen por el bien de todos pero no significa que sean portadores. Estos héroes tienen un riguroso protocolo y entrenamiento; por ejemplo, durante su turno no llevan ropa de civil, usan vestimenta especial y adecuada para su labor (pijama quirúrgica), al terminar se bañan y se cambian la ropa y zapatos. Al salir del hospital, se aseguran de mantener la sana distancia y limpian sus manos constantemente. Ellos tampoco quieren contagiarse.

Si lo piensas bien, el riesgo de que ellos te infecten es muy bajo. Ahora, estos héroes también tienen que usar el transporte público, ser atendidos en el supermercado, en el mercado, en la tiendita de la esquina o posiblemente sean tus vecinos. Estos héroes son personas como tú y yo, también tienen familia a quién necesitan proteger y por este motivo tienen mucho cuidado al realizar sus actividades y su proceso de desinfección.

Desafortunadamente en estos días el personal de salud ha recibido ataques y discriminación. Hay a quienes les avientan cloro y agua, o no quieren venderles en el supermercado o en la tiendita de la esquina de su casa. Les niegan el acceso al transporte público o los han corrido del lugar donde rentan, por el simple hecho de trabajar en un hospital.

Estos héroes anónimos necesitan nuestra ayuda, pero nosotros los necesitamos más a ellos por el trabajo que hacen. Hay que ayudarlos, primero quedándonos en casa para no saturar los servicios de salud, pero sobre todo respetándolos y no atacándolos o discriminándolos. ¿Qué harías si ellos no llegan al hospital donde te atienden a ti o a tu ser querido? ¿Quién hará algo para salvarte a ti o a tu familiar?

Te invito a que, si tienes miedo no te dejes dominar por él. No agredas a alguien que hace un trabajo muy valioso en estos momentos y que de por si son escasas las personas que pueden hacer este trabajo. Mantente informado y consulta fuentes oficiales como la Secretaría de Salud, la Academia de Ciencias de Morelos y el colectivo #CuarenCuerna. Pero sobre todo te pido con mucho énfasis que a estos héroes anónimos, les ofrezcas un aplauso muy fuerte, porque esos héroes lo merecen y lo necesitan, cada día sacrifican mucho por nosotros. ¡Muchas Gracias!.