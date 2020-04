CuarenCuerna: Este es el uso adecuado del cubrebocas

Son ya muchos los casos por COVID-19 y en Cuernavaca, las autoridades municipales junto con el CMCC-19, decretaron obligatorio el uso de cubrebocas como una medida de prevención complementaria. Sin embargo, su mal uso es un gran problema.

Existe controversia por el uso del cubrebocas para detener el virus, pero debemos tener en cuenta que, hasta ahora no hay medicamentos ni cura y todas las medidas de profilaxis ayudan. Un cubrebocas bien utilizado puede reducir la probabilidad de infección. Esto no sustituye a las medidas preventivas establecidas como el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y evitar tocarse el rostro.

Nota de interés: Situación actual del Covid-19 en Morelos

Por un lado, se exhorta a que hagamos un uso consciente y razonable del cubrebocas para garantizar tanto nuestra seguridad como la los demás. Por otro lado, las mascarillas como respiradores N95 y quirúrgicas de tres capas, se recomiendan solamente para el personal médico, de enfermería y de apoyo en entornos hospitalarios directamente relacionados al COVID-19 incluyendo servicio de urgencias. Si tienen ese tipo de mascarillas, lo mejor que pueden hacer, es correr a su hospital más cercano y donarlas.

Como lo indica la disposición, los cubrebocas de una capa deben ser de uso obligatorio en entornos como el transporte público, en mercados, supermercados, farmacias, tiendas, bancos, personal que prepare y sirva alimentos, así como en cualquier otra situación donde no se pueda guardar la distancia mínima de 1.5 metros.

Nuestra economía sufre con esta pandemia por lo que, si no se dispone de cubrebocas de una capa, es posible usar un cubrebocas de tela hecho en casa en adición a las medidas de distanciamiento social e higiene. No obstante, se recomienda no utilizar cubrebocas de materiales de neopreno o plástico. El uso de cubrebocas no es ningún juego ya que, si no se usa correctamente, entonces no se estaría cumpliendo su propósito.

A continuación, se explica el uso adecuado del cubrebocas:

1. Antes de ponerse un cubrebocas, lávese las manos con agua y jabón.

2. Al ponerlo tómelo siempre de los elásticos y asegurándose que cubra boca, nariz y barbilla.

3. Evite tocar el cubrebocas mientras lo usa; si lo hace, lávese las manos con agua y jabón o use gel antibacterial.

4. Cambia tu cubrebocas por uno nuevo, si ya se humedeció y para quitarlo, ayúdese por los elásticos (no toque la parte delantera del cubrebocas). Deséchelo inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con agua y jabón o gel antibacterial.

5. Por ningún motivo deje el cubrebocas sobre la mesa, buró, escritorio, suelo ni otra superficie, para evitar la contaminación.

6. El cubrebocas no es un accesorio estético, no debe utilizarse como collar o diadema, no debe reutilizarse y no debe compartirse, ya que es de uso personal.

No olviden la medida más importante que es el quedarse en casa.