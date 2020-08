Crecerá desnutrición infantil por la pandemia

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), reunió a un grupo de expositores de talla nacional e internacional para realizar un análisis sobre lo que se prevé aumente la desnutrición infantil en niños menores de 5 años en México y en todo el mundo, consecuencias que van desde las de corto plazo como la agudeza en el grado de desnutrición y la mortalidad, así como las de largo plazo que tiene que ver con el hecho de que aquellos menores que sobrevivan a la pandemia podrían ser adultos con problemas crónicos.

Los expertos de la Unicef, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (WFP), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el INSP, señalan que las autoridades de todos los niveles están concentrados en acciones de mitigación del Covid-19 y han dejado de lado los programas de atención primaria a niños y embarazadas, lo que traerá como consecuencia un grave aumento en el número de menores con desnutrición, y el inicio de este mal en menores que no la padecían.

“Uno de cada tres menores de cinco años de edad no están creciendo de forma adecuada, por diversas razones desde la desnutrición, sobre peso, infecciones entre otras, dos de cada tres menores no tiene asegurada su dieta mínima eso antes de la pandemia del 2020. Los menores han sido afectados seriamente por el cierre de escuelas, el confinamiento y el cierre de fronteras por lo que más de 300 millones de menores de cinco años no recibirán suplementos como la vitamina A y otros programas que les ayudan a reforzar el sistema inmunológico”, dijo Víctor Aguayo por parte de Unicef.

Propone cinco ejes de acción “proteger y promover el acceso a una dieta saludable que es el eje central que no está ocurriendo al enfocarse limitar la propagación; mantener los desayunos escolar en hogares vulnerables mientras las escuelas están cerradas, los niños deben volver a las escuelas; dar prioridad a los programas de atención a la maternidad, lactancia materna; aumentar la atención para detectar la desnutrición de manera precoz; y una quinta es que se apoye a través de programas de protección social para un acceso a dietas y servicios básicos en los hogares más desfavorecidos”.

En su turno la investigadora Mariel Ruel, dijo que en 2020 habrá un aumento del 14.3 por ciento en la desnutrición infantil, además de la mortalidad con 10 mil muertes al mes a nivel mundial, 128 mil 605 más que en años anteriores.

Por su parte el director del INSP, Juan Rivera Dommarco, reconoció que en México la cifras desnutrición y mortalidad en niños menores de 5 años se agravará por la pandemia debido a la disminución de ingresos de los padres y la poca disponibilidad de alimentos; sumado a la carga de la de por sí debilitado sistema de salud.

La directora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, dijo que “la prevalencia nacional de desnutrición crónica en niños menores de 5 años es de 14.2 por ciento.





