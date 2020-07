[Especial] Dietas, una moda que persiste

Mejorar los hábitos alimenticios y bajar de peso es uno de los principales deseos y objetivos de las personas, pero muchas veces suelen hacerlo con dietas impuestas por ellas mismas, sin la supervisión de un experto en nutrición, quitando de su alimentación diaria diversos productos que consideran altos en calorías.

Las redes sociales son una de las principales fuentes para consultar dietas y alimentación, siguiendo los consejos de influencers o famosos, sin realmente estar seguros de que ese régimen alimenticio funcionará para quien lo consulta.

Muchas personas, al escuchar la palabra dieta, lo ven como algo malo, pero hay que saber que la dieta, es todo lo que consumes en el día. Es importante consultar a un nutriólogo, no debes llevar la dieta tú solo, porque realmente no sabes qué estás haciendo. Muchas personas dicen, voy a dejar la tortilla y el pan, y realmente no saben si lo están haciendo bien o no, o si esos alimentos los requieren en su dieta, comentó la nutrióloga Pilar Loya.

Consultando en redes sociales, hemos visto dos métodos que son considerados como "dietas de moda": la cetogénica o keto y el ayuno intermitente, pues incluso los famosos las recomiendan.

Pero, ¿qué es la dieta keto? Este tipo de alimentación se basa en el consumo de grasas y el bajo consumo de carbohidratos, lo que genera que las grasas se conviertan en cetonas en el hígado; éstas se liberan en el torrente sanguíneo y provocan fuente de energía para el cerebro. Al alimentar el cuerpo con grasas se producen cetosas (cetosis), lo que permite al cuerpo seguir trabajando.

Si quieren probar esta dieta, es fundamental hacerse estudios previos para saber si estás bien del riñón y del hígado para que el nutriólogo determine si es adecuada para ti; porque si consumes más proteína de lo normal y no la sacas, se daña el riñón. Asimismo, el cuerpo no está acostumbrado a recibir esa cantidad de energía, y cuando se empieza a acostumbrar, la gente siente mareos e incluso presenta mal aliento, refirió la especialista.

Mientras que el ayuno intermitente consiste en que durante el día, en el ciclo alimenticio, se hacen períodos de ciertas horas para comer la ingesta diaria y un período en el que se ayuna por determinado tiempo.

Este régimen alimenticio es todavía más nuevo, ya que surgió el año pasado, y uno de los factores que han detectado los especialistas de la salud es que la gente no la hace correctamente.

Hay alrededor de tres o cuatro formas diferentes de hacer el ayuno intermitente, pero en general implica unas horas de ayuno y otras en las que puedes comer, pero la gente no lo está haciendo bien, porque incluso pasan hasta 24 horas sin comer y al otro día comen, se quitan alimentos todo un día, eso provoca una descompensación y es un subir y bajar en niveles de sangre y glucosa.

Como toda dieta, el ayuno intermitente no lo puede aplicar cualquier persona, pues se requieren ciertos estudios previos para determinar si este régimen realmente favorecerá a nuestro cuerpo.

Recientemente hemos visto a muchas celebridades e influencers haciendo referencia a estas dietas, enalteciendo los beneficios que es ha traído, sin realmente comprobarlo, lo que los expertos consideran como publicidad engañosa.

Una de las recomendaciones más importantes para elegir un buen régimen alimenticio, es seguir el plato del bien comer, que incluye instrucciones que son para la población en general.

Tener una rutina de ejercicio, es fundamental para obtener buenos resultados al aplicar alguna de estas dietas bajo supervisión. Lo recomendable es iniciar con 30 minutos al día e ir agregando más tiempo cada vez, conforme mejore tu condición física.