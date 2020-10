Crean plataforma Tienda en Línea

Uno de los principales problemas para no poder acceder al comercio en línea es el miedo y el desconocimiento, muchos comerciantes no conocen estos mecanismos y cuando dan los primeros pasos y quieren entrar a las plataformas, se dan cuenta que los cobros que manejan en comisiones oscilan entre el 20 y el 30 por ciento, por lo que muchas veces se comen su utilidad o el beneficio marginal que ellos manejan y eso se vuelve toda una barrera, señaló Jorge Rodrigo López Laguardia, consejero nacional de la Confederación de Cámaras de Comercio los Servicios y el Turismo (Conaco Servytur).

Agregó que estos problemas comienzan a generar entre los comerciantes el rechazo para no incorporarse a estos avances tecnológicos, por eso resaltó que a través de la Conaco Servytur, se ha estado construyendo la plataforma Tienda en Línea, que no les cobra ningún costo mensual ni mucho menos un cobro por la colocación de sus bienes y servicios no sólo a los agremiados sino a todos los comerciantes establecidos que se acerquen y quieran participar en esta estrategia.

Para ello, se han estado haciendo reuniones mensuales en la Canaco, a través de plataformas como Zoom y Hangouts, por medio de las cuales se han estado impartiendo capacitaciones a comercios muy específicos como restaurantes, hoteles y diferentes tipos de asesores, porque la intención es que la cámara los vaya acompañando mes con mes en la consolidación de estos modelos digitales.

Actualmente la plataforma tecnológica para el tema de comercio electrónico está en todo el país y destacó que a la fecha hay cámaras de comercio en el estado de Chihuahua que lo están ocupando, así como en Hidalgo y aquí en Morelos. Ya se cuenta con mil 500 establecimientos, tras el inicio de esta estrategia desde hace dos meses, en que se está dando este crecimiento del comercio electrónico.









