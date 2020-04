Coronavirus: Exhortan científicos a fortalecer restricciones

COVID-19 es un problema real y es grave. No distingue entre hombres y mujeres, tampoco entre ricos y pobres. Es una enfermedad igual de peligrosa para las personas de 30 que de 70 años y ataca de manera fulminante a quienes padecen obesidad, hipertensión o diabetes, que son condiciones que padecen un gran número de mexicanos. Estamos a tiempo de frenar esta enfermedad, son siete días cruciales para evitar el contagio masivo. De no acatar las reglas de aislamiento, 50 mil personas en Morelos sufrirán neumonía y más de mil morirán. El sistema de salud colapsará y morirá mucha más gente de otras enfermedades o accidentes, que no podrán ser atendidos por la falta de enfermeras, médicos y camas en hospitales. Por ello, es de vital importancia permanecer en casa.

Hasta ahora, no hay vacuna ni tampoco cura. Por eso invitamos a la población a no dejarse engañar por productos milagro o dietas. Se sabe que los niños y adolescentes son portadores, la mayoría asintomáticos, de ahí la importancia de suspender las clases, para evitar que el virus entre a las casas a través ellos.

El Ayuntamiento de Cuernavaca, por acuerdo de la federación, ordenó el cierre las plazas comerciales, cines, bares y otros negocios que no son esenciales durante la crisis. Permanecerán abiertos hospitales, clínicas, farmacias, así como los mercados y cualquier otro negocio que provea alimentos a domicilio y para llevar, así como otros servicios esenciales. Los centros de investigación también podrán permanecer abiertos acatando las recomendaciones de restricción de personal y actividades.

Podemos, todavía, evitar las dramáticas experiencias de Italia, España o Ecuador. La vida de nuestras familias y el futuro de nuestra ciudad está en nuestras manos. Colaboremos quedándonos en casa para que médicos, enfermeras y personal de servicios básicos quienes tienen que salir a protegernos lo puedan hacer sin riesgo. Ya tendremos tiempo después de reconstruir.

Nosotros, el brazo científico del Comité Municipal de Contingencia COVID-19 exhortamos al Presidente Municipal de Cuernavaca, al Gobernador de Morelos y al Presidente de la República a colaborar tomando las medidas necesarias para minimizar el daño a la salud y la pérdida de vidas.

Cuernavaca, Morelos, a 3 de abril de 2020.

Dra. Ana Isabel Burguete García

Dr. Fidel Alejandro Sánchez Flores

Mtro. Emanuel Orozco Núñez

Dra. María Luisa Villarreal Ortega

Dr. Mariano López de Haro

Dra. María Brenda Valderrama Blanco (responsable de la publicación)