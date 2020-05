Continúa la investigación contra Sanz: Jorge Argüelles

Tras las fuertes críticas que había lanzado en contra de la continuidad del titular de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, para que dejara esa responsabilidad ante la investigación de la cual era objeto por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el coordinador de los diputados del PES, Jorge Argüelles Vitorero, confió que la investigación continúa y que a pesar de la pandemia pronto habrá resultados en el tema.

"Claro, el combate a la corrupción es algo que abanderamos y que salimos a combatir, sino qué caso tiene o qué necesidad de estar aquí trabajando y la corrupción va a seguir adelante, nosotros lo que prometimos fue poner un alto a la corrupción o a los políticos y si hay alguien implicado en hechos de corrupción tiene que ser llevado a la justicia y debe pagar por ello".

Al comentar sobre los cambios en el gabinete estatal, el legislador federal de Morena, observó que las devociones las toma el gobernador Cuauhtémoc Blanco y los relevos que hizo seguramente los evaluó con cuidado y al final "no tengo esa comunicación aún con el gobernador la tendré más adelante, he estado ocupado en otros temas más relevantes como son temas alimentarios no sólo en el estado sino en el país con los diputados federales y eso lo platicaré con él".

Jorge Argüelles dijo que confía en que los cambios serán para bien del estado y "espero que estas personas tanto Osiris Pasos Herrara ha demostrado un trabajo dedicado y constante así como responsable en el deporte y ahora lo haga en la Secretaria de Desarrollo Social y quiero pensar que así va a ser y creo que es una persona honesta, a la otra persona en SEDAGRO no la conozco pero espero que sea honesta y responsable y que haga llegar los programas al campo como se necesitan sin moches, no rasurados ni condiciones, es decir no con corrupción como se ha hecho en el pasado".

El legislador federal por Morelos, sostuvo que si bien la pandemia y la emergencia que vive el país es de primera necesidad el cuidarse y tomar las medidas adecuadas pero esta no debe ser excusa para que el asunto se detenga, y el trabajo que está haciendo Santiago Nieto en los expedientes de corrupción que tiene la UIF sean pronto concluidas.