Funcionarios de Jojutla, en cuarentena tras caso de regidor

En Jojutla, confirman que se mantienen en cuarentena varios funcionarios, luego de que el regidor independiente Carlos Brito Ocampo, diera a conocer que resultó positivo de Covid-19, y aunque se recupera sin problemas, se mantiene aislado en su domicilio; se informó que el personal cercano y otros funcionarios también se aislaron.

En su página de Facebook este fin de semana el regidor quien tiene la Comisión de Derechos Humanos acompaño el operativo para invitar a los negocios no esenciales a cerrar para contener la movilidad y brotes de contagio en la semana después del 13 de abril, dialogando hasta 40 minutos con algunos comerciantes. Ya no se le vio la primera semana de abril.

Y la noche del 8 de abril rompió el silencio, y compartió: “hace una semana, en mi casa, comencé a manifestar algunos síntomas: cuerpo cortado, dolor de cabeza, un poco de tos sin flema, una opresión en el pecho y la sensación de que iba a comenzar con fiebre. Me tomé la temperatura yo mismo y estaba en 37.4. Desde ese momento me aislé por completo en mi casa, ya que según nos han indicado los médicos: cualquier señal de gripa o resfriado en estos momentos, hay que considerarla Covid-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, así como suena. Y es que MUY fácil confundir los síntomas con otras enfermedades y que esa confusión nos lleve a tomar malas decisiones. De inmediato se lo notifiqué a las personas con las que había estado trabajando en días recientes (sic)", señaló el regidor.

"El miércoles, me dieron cita para realizarme la prueba. Es un proceso rápido pero incómodo. Finalmente se tratan de dos cotonetes largos en boca y nariz. Ayer jueves desperté sintiéndome todavía mejor de los síntomas, ya solo la tos seguía pero todo lo demás ya casi no. Ya ni siquiera el paracetamol me hizo falta. Hoy viernes, me notificaron el resultado de la prueba: positivo para la presencia de SARS-CoV-2, el virus que causa Covid-19".

Según las autoridades sanitarias, hasta un 70 por ciento de la población mundial se contagiará de este virus a lo largo de los meses en tanto no haya vacuna. De estas, no todo mundo generará síntomas. Aproximadamente 80% de los pacientes seremos ambulatorios con síntomas leves, es decir, nos vamos a curar solitos en nuestras casas y, en muchos casos, sin saberlo: eso sí, con la capacidad de contagiar si no tomamos medidas. El restante 20% de la población, sobre todo quienes integran el grupo de riesgo (más de 60 años con hipertensión, obesidad, diabetes, inmunodepresión, cáncer, etc.) requerirá hospitalización y de ahí, una cuarta parte podría requerir cuidados intensivos y posiblemente fallecer.

Por eso TAN importante que ante cualquier síntoma, aunque parezca una “gripita leve”, no nos autodiagnostiquemos y asumamos, como nos dicen los médicos, probable Covid-19 hasta que tengamos valoración. Es lo mejor. Ante un dolor de cabeza, una tos, una congestión nasal, una mínima falta de aire o dolor de pecho o garganta, no jugarle, aislarse en casa y hablar con un médico. De no hacerlo, mucha gente joven que tiene que salir a trabajar terminará afectando, sin saberlo, a su familia y a sus seres queridos más vulnerables que sí están haciendo un esfuerzo por quedarse en casa.

Los y los enfermos de Covid-19, sus familias y el personal de salud, han sido objeto de muchas agresiones y acoso de todo tipo. Físicas, verbales, en la calle y en las redes sociales. En mucho por la ansiedad, el temor y la ignorancia. Eso ha hecho que este padecimiento se tenga que vivir muchas veces en silencio o soledad por parte de los pacientes, llevándoles incluso a no ser atendidos debidamente en un hospital complicando su tratamiento, agudizando la enfermedad y haciendo la tarea doblemente compleja para nuestro personal de salud.

Debemos frenar ese círculo de violencia y silencio YA. Cada día que pasa, empeora la situación. Por eso creí importante compartirles esto. Se necesita hablar de manera abierta de las cosas. No olvidemos que todas y todos podemos padecer este virus en los siguientes meses. Nos enteremos o no. Lo reconozcamos o no. Necesitemos atención médica o no. Toca llevar toda esta travesía con calma, los pies en la tierra, empatía, solidaridad y mucha serenidad para actuar.

Este domingo se confirmó que personal del ayuntamiento que estuvo cercano al regidor se aislaron para evitar mayores contagios. Trascendiendo que otro regidor e incluso la Secretaria general se aislaron, para no ser portadores pasivos y en espera de cualquier síntoma o malestar.

El mismo presidente municipal hizo público reconocimiento al trabajo del regidor Carlos Brito, y en las redes reconoció que será el primer año lejos de su madre: “no estoy con ella, más de 15 días sin verla, ni a ella ni a mis hijos, no puedo arriesgarlos y debido a mi función corro más riesgo, les comparto que aun así sabe cuánto la amo”

Y a través de este espacio les dijo a todas las mamás que sé cuánto sacrificio hacen en esta vida donde nunca acabamos de crecer y en esta etapa mi reconocimiento a todas que tienen hijos en casa y que esta cuarentena ha sido súper difícil para ustedes, incluida la mamá de mis hijos, a quien la he visto sufrir con las clases en línea y tenerlos todo el día encerrados, pero bueno solo me resta desearles bendiciones y que primero Dios todo mejore, cuídense mucho. Felicidades a todas las tías que también muchas veces nos cuidan y son como nuestras mamás, Dios las bendiga también a ellas.