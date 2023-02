Consejeros del Impepac vuelven a sus funciones

Después de que en agosto de 2022 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Javier Arias, Isabel Guadarrama y Enrique Pérez fueran destituidos de sus cargos por la omisión al tratamiento de algunos temas, el 18 de enero de 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió modificar el acuerdo del INE.

Por lo que de acuerdo con la resolución dictada en el expediente SUP-JDC-1033/2022, los consejeros regresaron a ocupar el espacio que se les había otorgado desde 2017.

El 20 de enero de 2023, los consejeros fueron notificados oficialmente para su reintegración con el Impepac.



“Debo decir qué estoy muy contenta, satisfecha y agradecida con la Sala Superior del TEPJF, porque hemos dejado un precedente a nivel nacional, es decir, en la historia del INE ningún consejero de ningún Organismo Público Local Electoral (OPLE) del país había logrado revertir una determinación de tal magnitud”, explicó Guadarrama consejera del Impepac.

Una vez que los consejeros regresaron a sus funciones, Guadarrama fue cuestionada sobre lo que pasaría con ellos, si buscarían resarcir el daño causado o si efectuarían el pago de los salarios caídos durante estos cinco meses.



Guadarrama señaló que en un tema de transparencia, sus salarios fueron cubiertos en el mes de enero, ya que el Impepac generó provisiones para que se garantizaran los sueldos de los tres consejeros; reiteró que en caso de que la sentencia no hubiera sido favorable para ellos, este recurso se habría destinado a otros rubros.



“La propia sentencia del Tribunal Electoral determinó que estaban a salvo nuestros derechos para recibir los emolumentos de estos cinco meses, ahí hay una obligación por parte del Impepac, para que se nos reintegren los salarios de ese período. En ese sentido no hay circunstancia, es importante referir que la propia Sala Superior nos deja a salvo, para que, en el momento que nosotros consideremos mejor, podamos ejercer vía judicial la reparación del daño”, explicó Guadarrama.



Sin embargo, hasta este momento la consejera dijo que esta decisión podría ser considerada más adelante, aunque reiteró que en ese sentido no hay mayor interés.

El pago salarial de los consejeros electorales oscilan en los 60 mil pesos mensuales. De esta forma el Impepac cubrió en salarios caídos cerca de 900 mil pesos, por los tres consejeros.







